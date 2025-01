Viagem Dourada: 10 momentos de pura felicidade

Se há presente que nunca falha é uma viagem e se pensa que já não vai a tempo de comprar bilhetes de avião, não se preocupe: a Pedaços de Cacau preparou uma experiência de degustação diferente.

Criada para assinalar o 10º aniversário da marca, a caixa "Viagem Dourada: 10 momentos de pura felicidade" traz, no seu interior, irresistíveis trufas de chocolate negro em que cada uma conta um pedacinho da sua história. Com sabores a maracujá, vinho licoroso, espumante e ouro, framboesa e caramelo crocante, as trufas vão levá-lo numa viagem que ficará para sempre na memória.

PVP: 175,00 €

Caixinha - Coração de Chocolate

A Caixinha – Coração de Chocolate é o presente ideal para quem divide o coração entre a sua cara-metade e o chocolate. Feita artesanalmente com chocolate negro (54% de cacau), e moldada na forma de um coração apaixonado, esta caixinha recheada de drageias crocantes de chocolate branco promete levar a magia do chocolate a qualquer coração.

PVP: 14,90 €

Caixinha - Coração de Chocolate Caixinha - Coração de Chocolate créditos: Divulgação

Para a Minha Cara-Metade - Caixa de Chocolates

Porquê demonstrar o amor de uma só forma, quando podemos fazê-lo de cinco maneiras diferentes? Para a Minha Cara-Metade – Caixa de Chocolates é o presente ideal para oferecer à pessoa a quem só as palavras não são suficientes.

Esta sugestão da Pedaços de Cacau traz um Maxi-Coração com Pimenta-Rosa, um Maxi-Coração com Amendoim Crocante, dois Bombons de Frutos Silvestres, dois Bombons de Limão e Crocantes de Framboesa e Amêndoa, tendo os úlitmos dois sido premiados pelo Great Taste Awards 2016 pelo Concurso Nacional de Chocolates Tradicionais, respetivamente.

PVP: 22,00 €

Cabaz: Amor, Felicidade e Chocolate

Uma caixa onde não só cabe o amor, a felicidade e o chocolate, como onde todos se encaixam para criar uma relação para a vida inteira. O Cabaz: Amor, Felicidade e Chocolate é o presente ideal para apaixonados, trazendo várias opções para partilhar: um saco de Crocantes de Framboesa e Amêndoa, uma Caixa 5 Napolitanas – Definição de Amor, uma Mensagens de Amor – Postal com Napolitana: “Juntos Encaixamo-nos” – em que pode escrever uma mensagem especial no postal – e uma Tablete de Chocolate Negro e Pimenta-Rosa.

PVP: 25,70 €

Cabaz: Amor, Felicidade e Chocolate Cabaz: Amor, Felicidade e Chocolate créditos: Divulgação

Cabaz: Mais do que Razões para Gostar de Ti

O Dia dos Namorados é a ocasião ideal para dizermos tudo o que ficou por dizer à nossa cara-metade e para enumeramos as várias razões pelas quais a amamos. Se lhe faltarem as palavras, deixe os chocolates da Pedaços de Cacau falarem por si.

O “Cabaz: Mais do que Razões para Gostar de Ti!” traz uma Caixa com 25 Napolitanas – “24 Razões Pelas Quais Gosto de Ti”, um Postal com Napolitana – “Ganhaste o meu Coração” – em que pode escrever uma mensagem especial no postal –, dois Maxi-Corações de Chocolate Negro e duas Chocospoons de Laranja.

PVP: 46,20 €

Cabaz: You Love Chocolate & I Love You

Se há algo que muitos casais têm em comum, é o amor pelo chocolate, que não só dura a vida inteira, como promete passar de geração em geração. O Cabaz: You Love Chocolate & I Love You é o presente ideal para quem gosta de partilhar, trazendo uma Caixa de 5 Napolitanas “Gosto de Ti Daqui Até à Lua”, um saco de Napolitanas com Amendoim Crocante, um Kit de Degustação de Tabletes Artesanais e um Postal com Mensagem de Amor: “Encontrei-te” – em que pode escrever uma mensagem especial no postal.

PVP: 61,00 €