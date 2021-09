Com o outono, a Invicta acolhe um mercado de vinhos, em pleno centro histórico, espaço para um contacto próximo entre os visitantes, pequenos produtores que apresentarão novos vinhos, outros premiados. Em mostra e para venda no Mercado Ferreira Borges (Hard Club), a 25 e 26 de setembro, estarão mais de 400 referências vínicas nacionais pela mão de 30 produtores de diferentes regiões. Encontro que contará com um ambiente descontraído, ao ritmo da música de um DJ.

Os visitantes do Wine Market de Outono, terão a oportunidade de descobrir vinhos e espumantes durienses, vinho do Porto; néctares da região do Vinhos Verdes, referências atlânticas, provenientes da vinha mais ocidental da Europa continental, vinhos do Tejo e da Península de Setúbal, assim como alentejanos.

Para já, a organização apresenta alguns dos produtores presentes no evento, entre eles, Escaravelho Wines (a lançar três novas referências); Quinta de Rio Pequeno (com estreia em feiras de vinhos); Quinta da Folgorosa, Quinta Vale do Armo, Vale de Cortém (todas com novas referências, outras já reconhecidas e premiadas); Mare et Corvus com um vinho produzido a 100 metros da praia; Herdade do Perdigão, Monte do Pintor, BJÁ Wines, Casa de Compostela, Salta Piscos, Vinha d'Avó, Ceira Wines, Pedaços Encostas de Xira.

Para a harmonização com o vinho, vão juntar-se neste mercado de outono os queijos artesanais da Queijos Bornes, fumeiro artesanal da Quinta da Amendoeira e a Fresco.naturalmente, com os seus petiscos e tapas vegetarianas.

No domingo o "Get Together Profissional", abre mais cedo as portas aos profissionais do sector, para uma partilha e descoberta dos muitos vinhos.

A entrada no Wine Market Outono orça os 4 euros. Entrada com copo: 7 euros, incluindo vale de desconto de 1 euro na compra de 10 euros ou superior em vinho. No dia 25, a iniciativa decorre das 14h30 às 21h00 e no dia 26 das 15h00 às 20h30.