Para não deixar esmorecer o apetite para visitar a restauração local, o município de Ourém, em pareceria com os estabelecimentos do concelho, propõe uma jornada de um mês em torno dos produtos e receituário da região. Desta forma, até ao final do mês se setembro decorre a jornada de cozinha “Saudades do Sabor”.

Ao desafio de levar à mesa algumas das receitas mais emblemáticas de Ourém, responderam cinco dezenas de restaurantes. A viagem pela cozinha local faz-se com pratos como a Sopa de carne, Sopas de verde, Carneiro guisado, Coelho à moda da Ortiga, Mexudas, Chícharos com broa, feijão com abóbora. As sobremesas, muitas, chamam à confeção produtos endógenos como ovos, mel, figos secados e pinhões.

A lista completa dos estabelecimentos da restauração participantes, assim como as respetivas ementas, pode ser consultada aqui.

“Estas iniciativas são fundamentais, não só para a economia local, como principalmente para não deixar que o património cultural, neste caso gastronómico, seja esquecido. Lançámos o desafio à nossa restauração e o resultado foi além das nossas expetativas. A adesão foi fantástica, com mais de 50 restaurante a dizerem sim a esta iniciativa e a trabalharem no sentido de investigarem e recuperarem, em alguns casos, receitas centenárias”, indica Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém.