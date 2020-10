Lourinhã organiza quinzena gastronómica com a única aguardente DOC portuguesa

À semelhança dos anos anteriores, a Aguardente DOC Lourinhã volta a ser o elemento de destaque na quinzena gastronómica que lhe é dedicada com um rol de pratos criados especialmente para o evento. Na nona edição da iniciativa, entre as sugestões apresentadas à mesa dos 17 restaurantes aderentes inseridos na região demarcada, encontramos Gambas flamejadas, Camarão de Moçambique, Naco na telha, “Bife mignon” adornado com molho do mar perfumado. Em todos estes pratos é possível encontrar o sabor característico da Aguardente DOC Lourinhã.

Para um final adocicado das refeições, as sobremesas incluem Pudim de coco, Tarte Tatin de maçã reineta com gelado, Brownie de chocolate, Pera Rocha em caramelo salgado.

Paralelamente à mostra culinária, o município da Lourinhã desafiou a Wine on Ice a criar um sorvete com a aguardente DOC Lourinhã. Produto que resulta de uma parceria entre a empresa especializada em sorvetes com ingredientes de base alcoólica e o chefe de cozinha António Vieira.

Algumas das referências da Aguardente DOC Lourinhã. créditos: C.M.Lourinhã

“A apresentação oficial do sorvete será a 12 de novembro, às 17h00, nas instalações da Adega Cooperativa da Lourinhã. Devido ao panorama atual, o número de pessoas no evento será reduzido e mediante a apresentação de convite, contudo, o lançamento do sorvete será transmitido em direto no Facebook do município da Lourinhã”, informa-nos a autarquia.

A nona edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã contará com a participação dos seguintes restaurantes: Alma Nova, Barracão do Petisco, Carlos dos Leitões, Castelo, Chico Neto, Novo Parque, O Zambujo, Os Severianos, Paraíso do Foz, Páteo Ibérico, Pizzaria da Praia, Pizza & Companhia, Pop’s Steak House, Terra à Terra, Vestigium, Vista Mar by Noiva do Mar e Yukimura Sushi Bar.

A Região Demarcada de Aguardente Vínica de Qualidade com Denominação de Origem Controlada “Lourinhã” comemorou 28 anos em 2020 e é composta por cinco municípios (Lourinhã, Bombarral, Óbidos, Peniche e Torres Vedras). A Região, única em Portugal para a produção exclusiva de aguardentes vínicas, é uma das três regiões demarcadas da Europa.