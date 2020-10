O restaurante Forno d’ Oro, do chefe de cozinha Tanka Sapkota, de origem nepalesa, há muito radicado em Portugal, integra a lista do prémio anual “50 Top Pizza Europa”, que todos os anos elege as melhores pizzarias da Europa (e de Itália). A pizzaria lisboeta, especializada em Pizza Napolitana, cujo forno a lenha é forrado a folha de ouro, recebeu quatro distinções: “Melhor Pizzaria de Portugal”; “22ª Melhor Pizzaria entre as 50 Melhores da Europa”; pizzaria com “Melhor Lista de Cervejas” e integrou ainda o “Top Ten da Pizza Napolitana fora de Itália”, sendo considerada pela entidade promotora do prémio, a melhor pizza napolitana na Península Ibérica.

Forno D´Oro

Tabela que, no que respeita ao top 50 da Europa, apresenta na primeira posição a casa londrina 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, seguida respetivamente na segunda e terceira posições, pelas pizzarias austríaca Via Toledo Enopizzeria (Viena) e francesa, Bijou (Paris).

O “50 Top Pizza” baseia-se em pontuações atribuídas por inspectores anónimos que operam em todo o mundo. Para poder ir ao concurso internacional, o restaurante precisa de ser recomendado. Os inspectores baseiam-se no conceito de excelência no sentido lato, valorizando quem faz uso de produtos locais e sazonais.

“Estamos muito felizes por recebermos não um, mas quatro prémios deste concurso tão prestigiado a nível mundial”, afirma Tanka Sapkota. “Num ano tão complicado como este, o nosso foco mantém-se o mesmo: tratar o cliente com o máximo respeito e carinho”.