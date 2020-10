O novo “Brunch Vínico” no Terroir, em Lisboa, “senta-se” à mesa entre as 13h00 e as 19h00 de domingo. O restaurante, recentemente inaugurado na rua dos Fanqueiros, passa a disponibilizar um brunch que inclui cinco momentos gastronómicos. O casamento de vinhos, de um produtor diferente em cada semana, é selecionado pelo sommelier Rodolfo Tristão, que desenvolve toda a carta de vinhos do estabelecimento.

O brunch terá como base pratos tradicionalmente servidos nesta refeição, numa adaptação dos clássicos do Terroir - como, por exemplo, o Ovo -, que surgem agora em novas versões desconstruídas.

créditos: Restaurante Terroir

O menu estão disponível em três opções: com harmonização de vinhos (28 euros por pessoa), em que serão servidos um espumante, um branco e um tinto, com casamento com cocktails vínicos (35 euros por pessoa), ou ainda com a possibilidade de um acompanhamento sem álcool (25 euros).

Terroir Rua dos Fanqueiros, nº 186, Lisboa Horário: quarta e quinta-feira das 18h00 às 19h30, na janela para o exterior, e das 19h30 às 23h00 para refeições. Sexta e sábado das 12h30 às 15h00 e das 18h00 às 19h30 na janela para o exterior, e das 19h30 às 23h00 para refeições. Domingo, das 13h00 às 19h00 para serviço de brunch vínico. Contactos: tel. 218 873 823; E-mail: info@terroirrestaurante.pt

A oferta gastronómica do Terroir inclui uma janela para a rua, onde se pode beber um copo e provar alguns pratos da carta, um balcão que permite uma experiência mais intimista com a cozinha, e mesas mais recatadas. O restaurante disponibiliza take away.