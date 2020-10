Desde 24 de outubro, o restaurante o Plano (Rua da Bela Vista à Graça, em Lisboa), apresenta um novo menu, o “Mesa Portuguesa”, pensado para os almoços de fim de semana em família.

Desta forma, aos sábados, o cabrito assado com arroz de forno assume o protagonismo. Já aos domingos, o cozido à Transmontana chega à mesa. “Tachos fumegantes, tabuleiros fartos, pratos de conforto com raízes nas memórias do chefe de cozinha Vítor Adão em Trás-os-Montes”, sublinha a equipa do restaurante, casa localizada em edifício recuperado do século XIX, na encosta inclinada da Graça.

Os almoços que arrancam às 12h30 não se degustam apenas na sala do Plano, estão igualmente disponíveis para take away (35 euros por adulto/18 euros por criança, com couvert e sobremesa).

Aos menus de cinco e nove momentos, junta-se um novo menu, de 12 momentos (120 euros por pessoa, sem bebidas). Perdizes, ostras, boletus (cogumelos), ouriços-do-mar, mas também trufa e caviar, estão entre os ingredientes escolhidos para o arranque deste menu.

Chefe de cozinha Vítor Adão. créditos: Plano

A acompanhar este menu, há um uma nova harmonização com bebidas, composta por oito referências (75 euros).

O restaurante sugere semanalmente “um cocktail especial, a um preço especial”, refere e equipa do Plano, “disponível ao longo de todas as horas de funcionamento do restaurante. Produtos da época, testes do bar, os favoritos da equipa, são ideias que vão rodando no nosso balcão”.

Para além desta sugestão, passa a ser possível, também, acompanhar qualquer dos menus degustação com a harmonização de cocktails de assinatura.

Restaurante Plano Rua da Bela Vista à Graça, nº 126, Lisboa. Horário: terça a sexta, das 19h30 às 23h00. Sábados e domingos das 12h30 às 23h00. Contactos: tel. 933 404 461; e-mail reservas@planorestaurante.com

Paralelamente, uma vez por mês, decorrerão jantares temáticos com o menu especial criado por Vítor Adão em casamento com os cocktails criados pelos convidados participantes na World Class, a maior competição de bartenders a nível mundial, onde participam mais de 60 países. O primeiro jantar decorre a 18 de novembro (reservas jádisponíveis) e terá nos shakers José Mendes, do The Royal Cocktail Club, no Porto, eleito melhor bartender de Portugal na competição World Class em 2019, e Honório Oliveira, bartender e embaixador das marcas da Diageo e do World Class em Portugal.