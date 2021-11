A Portela, casa fundada nos anos de 1970, especialista em tudo o que gira à volta do café, apresenta-nos uma bebida quente, o Latte Brûlèe, que nos é descrito da seguinte forma: “um sabor naturalmente doce, devido ao toque subtil de licor de caramelo, que no final é queimado de forma suave”. Uma bebida que “surpreende devido à densa camada de crosta, idêntica à do leite-creme”, refere a Portela.

O Latte Brûlèe encontra-se disponível nas lojas Portela da Avenida D. João II, Baixa e Avenida de Roma, todas em Lisboa.

Fundada em 1977, por Ângelo Marçal, na época com a abertura do seu primeiro espaço, a Casa dos Cafés da Portela, no Centro Comercial da Portela, o negócio desenvolveu-se ao longo de mais de quatro décadas com o contributo das segunda e terceira gerações da família Marçal. Atualmente, a Portela detém uma rede de dez lojas espalhadas pela região da Grande Lisboa e uma torrefação de café.