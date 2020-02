Lanches e pequenos-almoços fáceis, nutritivos e equilibrados num workshop em Lisboa

“Ideias que vão agradar a toda a família, desde panquecas, muffins doces e salgados, cremes, granola, barritas, mousses, hummus, entre outras”, é como Vanessa Andrade, promotora do workshop “Lanches e Pequenos-almoços Conscientes” define esta ação com uma vertente teórico-prática.

O objetivo da iniciativa, continua Vanessa, a mentora do projeto Green Smiles, “pretende despertar cada participante para uma alimentação consciente em cada refeição. Durante o workshop serão partilhadas mais de oito opções de receitas e combinações para pequenos-almoços (com mais ou menos tempo de preparação) e lanches confecionados com alimentos naturais e de época, sem recurso a alimentos processados, de origem animal ou açúcares refinados”.

Vanessa Andrade no decorrer de um dos seus workshops de alimentação consciente. créditos: Green Smiles

O que devemos privilegiar e abdicar para garantir um aporte nutricional completo e que responda às nossas necessidades físicas, emocionais e psicológicas, tendo por base uma alimentação macrobiótica vegan, terá resposta no decorrer do workshop.

Vanessa Andrade tem formação em culinária macrobiótica e estilo de vida saudável. Acredita que “Os pequenos-almoços e lanches suscitam muitas dúvidas na hora de escolher o que comer. Simplificar com consciência, optando por alimentos de qualidade, faz toda a diferença na nossa saúde. Vamos explorar várias opções rápidas e fáceis que vão facilitar o dia-a-dia de cada um, independentemente da dimensão do agregado familiar”.

Com duração de três horas (10h00-13h00), o valor do workshop é de 25 euros e inclui showcooking e brunch com todas as receitas confecionadas; e ainda um ebook com receitas e informação adicional. As inscrições devem ser realizadas através do e-mail hello@greensmiles.pt

O workshop decorre na Nateev Portugal (Avenida da Peregrinação 5A, Parque das Nações, Lisboa). Tem estacionamento gratuito em frente.