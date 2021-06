A paixão de vida do consultor de vinhos Claúdio Martins, da Martins Wine Advisor, ganha agora forma. Acabou de chegar ao mercado nacional e internacional uma série limitada de "Vinhos do Outro Mundo". A ideia concretizada em parceria com Pedro Antunes, da Sparrow Creative Solutions tem como conceito o sistema solar, “Wines From Another World” vai adicionar um vinho a cada ano, até que haja nove vinhos para representar cada planeta do sistema solar (Plutão apesar da desqualificação da lista de planetas não foi esquecido).

O primeiro vinho é português, do Alentejo, e é Júpiter, o maior planeta, nascido da parceria com Pedro Ribeiro, da Herdade do Rocim. Outra grande novidade que o Júpiter traz é “a associação à Agência Espacial Portuguesa que através de imagens satélite identifica o momento mais adequado para a vindima, garantindo vinhos de qualidade superior. O vinho custa 1000 euros a garrafa e tem uma edição limitada de 800 exemplares. Um terço está já vendido”, informa o produtor em comunicado.

créditos: da Martins Wine Advisor

“’Wines From Another World’ vai fazer uma viagem pelas principais regiões vinícolas do mundo, a começar e acabar em Portugal, apresentando alguns dos vinhos mais raros e exclusivos, com apenas 500 a 1000 garrafas produzidas, usando uvas indígenas, métodos tradicionais e até antigos - criando vinhos que contam as histórias e a história dos lugares em que são feitos”, adianta a Martins Wine Advisor.

A coleção foi inaugurada em Portugal por convite personalizado a 20 conhecedores e colecionadores de vinhos. Os eventos seguintes, ao longo dos próximos oito anos, terão lugar nas regiões de produção dos próximos vinhos: Bordéus, Champagne, Priorat, Toscana, Napa Valley, Mosel, Geórgia e o Douro.

“Cada vinho será apresentado numa caixa luxuosa e incluirá um código para que os colecionadores possam ter acesso a informações exclusivas, fotografias, vídeos e uma agenda de eventos privados a acontecer pelo mundo”, informa o produtor.