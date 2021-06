Guarda vai receber o Altitudo, primeiro festival de gastronomia de altitude do país

Depois de em 2020 o Festival Arrebita Portugal (Grande Prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia no ano transato) ter visitado Portimão, no Algarve e Idanha-a-Velha, na Beira Interior, eis que este 2021 a iniciativa se faz de novo à estrada, desta feita com o Festival Altitudo, a caminho da cidade de Guarda de 2 a 4 de julho.

“Com a missão de contribuir para o plano de recuperação e resiliência do país e de estimular a revitalização do tecido económico português, o Altitudo é uma celebração do melhor da gastronomia de montanha e de produtos de excelência como o cabrito, a batata, o pão, o queijo ou os enchidos”, revela em comunicado a entidade organizadora, a Amuse Bouche, numa parceria com a Câmara Municipal da Guarda e o apoio do Turismo do Centro.

Ao longo de três dias de celebração, “e em rigoroso cumprimento com todas as regras sanitárias e de segurança”, lemos na referida nota de imprensa, “aquela que é a cidade mais alta do país irá receber alguns dos melhores chefes de cozinha do país, que se irão juntar aos cozinheiros e verdadeiros guardiões da cozinha local”.

“Em breve serão revelados os primeiros nomes de um cartaz que promete fazer da Guarda o epicentro da gastronomia portuguesa no primeiro fim de semana de julho”, adianta a Amuse Bouche.