É mais conhecido por nos chegar à mesa frito, acompanhado de batata, uma salada de alface, cebola e tomate e meio limão. Contudo, em Setúbal, o choco não é pitéu para se levar ao prato apenas na sua versão frita, em polme de farinha. Vai encontrá-lo na restauração local, assado, em ensopado, com ou sem tinta, ao alhinho, em caldeirada ou em feijoada. Até 13 de junho, a “Semana do Choco”, conta com a participação de 62 restaurantes do concelho. A lista de todos os estabelecimentos participantes pode ser consultada aqui.

O certame inclui um passeio pedestre, a 13 de junho (09h30), subordinado ao tema “O choco e o Estuário do Sado”. Com ponto de encontro no Parque de Merendas da Mitrena e a duração de duas horas e meia, o passeio convida os participantes a conhecerem pormenores relacionados com o segundo maior estuário nacional e um dos maiores da Europa. Momento para convidar os participantes a conhecerem a biologia e vida do choco.

No mesmo dia, às 18h00, na Casa da Baía, decorrerá uma degustação comentada conduzida por André Sengo e Rafael Frota, estudantes da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e vencedores da 9.ª edição do concurso nacional “Jovens Talentos da Gastronomia”, acompanhada por uma prova vínica com a participação da António Saramago Vinhos.

“A participação nos eventos é gratuita, mediante inscrição prévia, limitada, até dia 8 de junho, a qual deve ser feita pelo endereço de correio eletrónico gape@mun-setubal.pt”, informa o município setubalense.

O certame é organizado pela Câmara Municipal de Setúbal, com os apoios da Docapesca, Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e António Saramago Vinhos.