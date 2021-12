O jornal Le Figaro esteve em Lisboa em busca dos melhores restaurantes de bacalhau e elegeu o Terra Nova by Populi como um dos cinco preferidos para se iniciar nesta arte da gastronomia portuguesa.

O reputado meio de comunicação francês descobriu as receitas mais típicas de bacalhau - como o bacalhau à Brás - e fez uma seleção das melhores mesas da capital para as degustar.

Com a abertura do Centro Interpretativo da História do Bacalhau, em julho de 2020, o Terra Nova by Populi tornou-se o restaurante oficial do museu e dedica grande parte da sua carta a este ingrediente estrela. Para o Le Figaro essa responsabilidade impõe o desafio de oferecer um bacalhau irrepreensível e de grande qualidade.

Bacalhau à Brás. com gema confitada créditos: Terra Nova by Populi

«Reconhecido pela sua cozinha tradicional portuguesa e pela paixão pelos produtos locais, o chef Ricardo Estevas teve grande sucesso na sua aposta», escreve o jornal de referência. O surpreendente bacalhau confitado com puré de grão e bok choy tornou-se a referência na carta, ao lado do excelente e incontornável bacalhau à Brás com gema confitada.

Para os apreciadores desta iguaria, o Terra Nova by Populi completa a sua oferta com a irrepreensível bruschetta de bacalhau com tomate confitado e coentros, a maravilhosa posta do meio de bacalhau assado com trilogia de pimentos ou a deliciosa salada de bacalhau, com ovo a baixa temperatura, espinafres e tomate assado em alho e coentros.

No Terra Nova by Populi há espaço para descobrir pratos como o entrecôte Txogitxu do País Basco com gratin de legumes, o risotto de cogumelos aromatizado com trufa preta ou o polvo com texturas de batata-doce e espinafres, para quem preferir desviar-se da rota do bacalhau.

créditos: Terra Nova by Populi

No que toca às sobremesas, não pode deixar de experimentar o crème brulée de baunilha ou o cheesecake de framboesa, bolacha de cacau e frutos vermelhos.

De acordo com o Le Figaro, o top 5 de restaurantes lisboetas dedicados ao bacalhau fica completo com Laurentina, Clube do Bacalhau, Casa do Bacalhau e O Cofre.