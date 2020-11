Henrique Sá Pessoa em “Comtradição” na televisão portuguesa

Henrique Sá Pessoa promete levar os telespectadores a viajar pelos caminhos mais saborosos da cozinha em Portugal, reinventando algumas das receitas da nossa gastronomia, adicionando o seu próprio toque à sua confeção. Com estreia a 23 de novembro (15h00), os 22 episódios de “Comtradição” farão uma viagem gastronómica pelos 18 distritos de norte a sul de Portugal Continental e com passagem pela Madeira e Açores. Episódios que, após a estreia, serão transmitidos de segunda a sexta às 15h00 e às 21h00.

Entre os vários pratos confecionados pelo chefe de cozinha português nos novos episódios da série que protagoniza, há sugestões dos pratos mais substanciais aos mais leves, e dos doces aos salgados, como: Mousse de bacalhau com broa inspirada nas tradicionais Migas à Lagareiro, uma Sopa de peixe com peixes da Beira Litoral, Lombo de porco com castanhas, Arroz de Sarrabulho, entre outros.

créditos: 24Kitchen

Nas sobremesas, Henrique Sá Pessoa inspira-se nos doces tradicionais portugueses como Molotof, Leite Creme, Bolo da Teixeira com caramelo salgado e Tripas de Chocolate.

Esta é uma produção nacional do canal de televisão 24Kitchen, que conta, entre outros, com os programas “Cozinha com Twist”, com Filipa Gomes, “Os Segredos da Tia Cátia” com Cátia Goarmon, “A Sentada” com Sandra Nobre, “Naturalmente” com Iara Rodrigues e “Doces do Ofício” com Francisco Moreira.