Hambúrguer enlatado e sobremesa de frango. É estranho, mas há quem lhes chame petisco

Uma hipercalórica sanduíche de batatas fritas

Pegue em duas fatias de pão, barre-lhes manteiga e acrescente-lhes uma boa dose de batatas fritas. Tem uma sanduíche popularizada em Inglaterra. Já lhe parece calórico? Há quem não lhe resista nos acrescentos e peça, por exemplo, um molho de maionese ou o congénere vinagrete a acompanhar.

O hambúrguer enlatado para aquecer em água

Pensamos em fast food e a associação é imediata: Hambúrguer. Agora, imagine a versão rápida deste mesmo hambúrguer, pronto a servir, bastando aquecer em água quente, dentro de uma lata de conserva. Não carece de muita imaginação, existe e com sucesso, por exemplo nos Estados Unidos da América. Em terras do Tio Sam há gostos ecléticos.

Dondurma, o gelado de faca e garfo

Na Turquia, o ´velhinho´ gelado pode ter uma textura bem diferente do aveludado a que nos habituamos a degustar desde crianças. O gelado turco é feito à base de leite de cabra e de espessantes naturais como o mástique (uma resina), o que lhe confere densidade acrescida. De tal ordem que não é incomum saboreá-lo de faca e garfo.

Tamago Gohan, o ovo cru ao pequeno-almoço

Nada de novo no facto de apreciarmos uns bons ovos ao pequeno-almoço. Queremo-los mexidos, eventualmente fritos ou cozidos. No Japão, a primeira refeição do dia pode incluir um ovo cru, vertido sobre uma malga de arroz cozido. Os nipónicos, criativos na elaboração culinária, juntam-lhe ovas cozidas, molho de soja, entre outros ingredientes.

Tavuk Göğsü, a sobremesa de frango

Também na Turquia, Tavuk Göğsü denomina uma sobremesa produzida com carne de galinha triturada, farinha de arroz, canela e leite. O aspeto final é o de um pudim, com uma textura suave e delicada. Historicamente, o Tavuk era uma iguaria muito apreciada pelos sultões Otomanos. Hoje, é visto como um prato de assinatura na Turquia.

Sankaya, a abóbora recheada com leite de coco

No sudeste asiático, mais especificamente na Tailândia, é comum entre vendedores de rua encontrar enormes abóboras que albergam no seu interior, liberto de sementes um doce produzido com leite de coco e ovos, cozinhadas ao vapor.

Yukhoe, o tártaro apreciado na Coreia

Na Coreia a carne crua encontra adeptos num prato denominado Yukhoe. Um tártaro que inclui carne crua, incluindo a sua gordura, fatiada e marinada em molho de soja, açúcar e óleo de gergelim. Um prato que é tradicionalmente servido com um ovo cru.

Martabak e queijo e chocolate viveram felizes para sempre

Queijo ou chocolate? Na dúvida, que se deguste ambos num mesmo prato. O Martabak, um prato comum na Indonésia, pode ser descrito como uma panqueca recheada com diferentes ingredientes, sendo os mais comuns o chocolate e o queijo.