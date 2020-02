A final do Super Bowl será transmitida no Hard Rock Cafe Lisboa a partir de 23 horas numa noite que promete muitas emoções neste que é um dos eventos desportivos mais assistidos do mundo. Este ano, a atuação musical estará nas mãos de Shakira e Jennifer Lopez.

Para essa noite, o restaurante tem reservado um menu especial, o "The Big Game Super Selection", que inclui vários pratos pensados para partilhar, em que cada pessoa pode escolher duas opções. À parte disso, podem selecionar a opção de menu sem bebidas ou incluindo cinco ou 25 cervejas.

As reservas para esta noite devem ser feitas através deste link, onde também pode encontrar mais pormenores doo menus disponíveis. Os lugares são limitados. Todas as reservas estarão marcadas para as 23h00 e as mesas estarão no piso da Mezzanine.