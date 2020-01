A 54ª edição do Super Bowl conta com um poderoso toque latino, uma vez que Jennifer Lopez e Shakira serão as artistas que vão atuar durante o intervalo. O dia 2 de fevereiro está já ao virar da esquina, trazendo entusiasmo aos fãs de futebol americano e de música.

Enquanto não chega o momento da aguardada atuação, clique na galeria e relembre os artistas que já brilharam no Super Bowl.