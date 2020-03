O novo restaurante dedicado às personagens da DC Comics vai chamar-se Park Row e tem como objetivo criar uma experiência imersiva através das personagens mais emblemáticas deste universo.

De acordo com a revista britânica ‘Big Hospitality’, o espaço contará com três bares e cinco restaurantes e terá capacidade para 330 lugares em 98 mil metros quadrados. Entre eles o Iceberg Lounge (em homenagem ao vilão Pinguim), um restaurante inspirado em Harley Quinn e um bar de cocktails chamado Old Gotham City.

Este lugar terá espaços para todos os bolsos e, a pensar naqueles que não se importam de gastar um pouco mais para obter uma experiência mais enriquecedora, existirá o The Monarch Theatre, um restaurante de luxo, com menus de 150€ por pessoa, que promete “uma degustação multissensorial e uma projeção, com tecnologia de videomapping, que explora a psicologia do heroísmo através da comida”, pode ler-se na publicação da revista.

Recorde-se que o Monarch Theatre é o cinema onde os pais de Bruce Wayne saíram pouco antes de serem assassinados nas ruas de Gotham.

“Estamos encantados com esta parceria [Warner Bros] para criar a primeira experiência de restaurante imersiva inspirada na DC. Este é um projeto que está a ser preparado há muitos anos, com todos os detalhes pensados para oferecer uma experiência única aos clientes”, disse o diretor criativo da empresa, James Bulmer, em comunicado.

Ainda não existe data de abertura do Park Row, mas a página de Instagram do restaurante indica que poderá ser já esta primavera.