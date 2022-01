A Getir, empresa tecnológica nascida em Istambul, Turquia, em 2015, chegou a Portugal em setembro do ano transato, com uma proposta de negócio que assenta na entrega ultrarrápida de uma seleção de aproximadamente dois mil produtos de uso diário.

Este janeiro, a app passa a disponibilizar marcas locais de cada uma das cidades onde está disponível, juntando mais de 50 novos produtos à aplicação. Para já, apenas disponível em Lisboa, a app conta com uma seleção de marcas portuguesas, nomeadamente a Gleba (pão fresco); a Urban Foods, Ippie e Frutta Nature (snacks), a Swee (gelados), entre outras. “O portefólio de produtos locais continuará a crescer, com a entrada prevista de várias outras marcas muito brevemente”, anuncia a Getir.

Para Hunab Moreno, Diretor Geral da Getir Iberia, “desde o lançamento da nossa operação em Portugal, o nosso objetivo é estabelecer uma relação forte com os portugueses. Este lançamento reforça o nosso compromisso com a cidade e com o país, onde prevemos continuar a aprofundar o nosso envolvimento local nos próximos meses, refletindo a nossa cultura fortemente focada nas pessoas, sejam elas clientes, colaboradores ou produtores.”

A empresa opera atualmente em 81 cidades da Turquia e lançou operações no Reino Unido em janeiro, nos Países Baixos em maio, na Alemanha e França em junho, em Espanha e Itália, em setembro, em Portugal, em outubro, e nos Estados Unidos em novembro de 2021.