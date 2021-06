“GastroEstrella” é uma ação de Estrella Damm em conjunto com duas dezenas e meia de restaurantes de topo em todo o país, incluindo a região dos Açores. Os estabelecimentos estão a abrir as portas dos seus espaços proporcionando a oportunidade aos consumidores de usufruírem de uma refeição gratuita, acompanhada por Estrella Damm.

“Na compra de 5 euros em cervejas Damm, serão sorteados 50 jantares para duas pessoas no valor de 100 euros. Estes jantares acontecem nos restaurantes selecionados, muitos deles com estrela Michelin, que apresentam um menu especial, desenhado especificamente para harmonizar com Estrella Damm”, informa a marca.

créditos: Estrella Damm

De norte a sul, incluindo os Açores associaram-se a esta iniciativa, entre outros, os restaurantes Victor Matos (Digby Hotel Torel no Porto), António Loureiro (A Cozinha em Guimarães), Leonel Pereira (Checkin em Faro), Rui Silvestre (Vistas Rui Silvestre em Cacela) e Henrique Sá Pessoa (Tapisco, Lisboa).

“A mecânica é simples, basta entrar no site, fazer o upload do talão de compra e preencher um formulário com os dados pessoais. Escolher, de imediato, um dos restaurantes que fazem parte da iniciativa e habilitar-se a usufruir de um jantar gastronómico até 30 de agosto de 2021”, lemos no comunicado que anuncia a iniciativa.