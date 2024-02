Melgaço está a convidar os amantes da boa gastronomia a experienciarem iguarias do território. Bifes de presunto, cabrito do monte assado no forno e o tradicional bucho doce são as propostas para o Fim de Semana Gastronómico de 23 a 25 de fevereiro. O Município de Melgaço participa, uma vez mais, nos Fins de Semana Gastronómicos, promovidos pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, e tem ainda um programa paralelo para quem visite o concelho nestes dias, destacando-se um desconto de 10% nos alojamentos aderentes e visitas aos espaços museológicos com entrada gratuita.

O evento conta nesta edição com a adesão de 12 restaurantes do concelho: Adega do Sabino; Foral de Melgaço; Mira Castro; Mini-Zip; Miradouro do Castelo; O Adérito; O Brandeiro; Tasquinha Castreja; Tasquinha da Portela; Verde Minho; O Laboreiro; e o restaurante & Bar A Serra. Nestes espaços, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de excelentes refeições e serão, ainda, brindados com um copo de alvarinho de Melgaço, como forma de agradecimento pela visita.

O destino de natureza Melgaço, em colaboração com diversas entidades da região, promove uma série de atividades, tais como uma experiência com os Pescadores - “A lampreia e as Pesqueiras do Rio Minho”, em que os turistas poderão vivenciar toda a arte da pesca artesanal nas milenares pesqueiras do rio Minho, onde os guias serão os próprios pescadores. Mas, também, uma experiência com o Apicultor – “Abelhas Mansas”, onde os participantes poderão interagir diretamente com as abelhas mansas sem qualquer uso de fato e, ainda, a experiência “Cabrinhas Felizes”, uma visita à ordenha da queijaria Prados de Melgaço, com provas de queijo cabra de fabrico artesanal, cuja qualidade extrema resulta dos processos de produção pecuária assentes no bem-estar animal. E sendo este um fim de semana dedicado à gastronomia, juntam-se também nesta edição as Roscas de Melgaço – doçaria tradicional, que estarão de portas abertas a todos os turistas que quiserem conhecer os seus produtos.

O Município convida ainda os turistas a explorarem a Rede Melgaço Museus, com a oferta de entrada gratuita nas diversas instalações que compõe a Rede: o Núcleo Museológico da Torre de Menagem e as Ruínas Arqueológicas da Praça da República, o Museu do Cinema Jean Loup-Passek, o Espaço Memória e Fronteira e o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, mas, também, a conhecerem a "Porta de Lamas de Mouro" do Parque Nacional da Peneda-Gerês, uma estrutura de receção, interpretação, animação e educação ambiental, e a rede de percursos pedestres.

Para os amantes de desportos radicais a sugestão é uma atividade de rafting no Rio Minho, que inclui a degustação de vinhos alvarinho.