“O Street Food Tour é uma marca nacional e o único evento itinerante português. Não é apenas um conjunto de food trucks reunidos ao acaso, mas um evento alicerçado num conceito que se traduz na qualidade e diversidade da oferta gastronómica”, sublinha Fátima Moura, gastrónoma e uma das organizadoras desta iniciativa a par de Teresa Santos, sommelier de cervejas e empresária.

Com edições anuais, é um evento que dá uma volta a Portugal com comidas do mundo com muita animação, passando por vários municípios. “Continuamos a visitar os territórios de menor densidade populacional, onde paramos durante três dias no fim de semana”, continua Fátima Moura. Uma escolha de locais para paragem que, de acordo com a mesma fonte, obedece a vários critérios: “procuramos a natureza, panoramas de cortar a respiração e os mais bonitos jardins e parques. Cada ano o nosso tema é diferente: em 2024 será o Desperdício zero”, adianta a gastrónoma, para acrescentar: “todos juntos podermos continuar a aprender a desperdiçar menos, prosseguir na separação do lixo e no uso do copo do evento que é reaproveitado, e a reduzir o número de recipientes em que servimos a comida. Vamos explorar em workshops abertos ao público as técnicas de compostagem, válidas mesmo para espaços pequenos, e a reduzir o volume do caixote do lixo. E vamos ainda fazer showcookings com receitas que nos estimulam a desperdiçar cada vez menos, usando as cascas de frutos e legumes na cozinha".

A abordagem do Street Food Tour à comida é informal. “Os nossos pratos são servidos a qualquer hora, e podem ser comidos com as mãos, sentados na relva, enquanto caminhamos ou em mesas comuns. Mas também fazemos questão em afirmar a nossa aproximação muito séria à comida. Cada ano que passa, procuramos tornar o Tour e os nossos eventos mais sustentáveis, um caminho que vamos percorrendo com os nossos parceiros, com os nossos patrocinadores e com o nosso público”, lemos no comunicado de imprensa que acompanha a apresentação do projeto.

Em 2024, o Street Food Tour mantêm a maioria das etapas do ano transato, embora com algumas adições. O roteiro gastronómico arranca em Pombal, no Jardim das Tílias, de 15 a 17 de março. As etapas seguintes serão anunciadas em breve.

Em 2024, a marca Street Food Tour associou-se à Doca da Marinha para criar os eventos Street Food Market by Doca da Marinha. A Doca da Marinha tornou-se o novo espaço de lazer, o local para uma série de espetaculares eventos e o hot spot de Lisboa em 2021. Em 2024, a Doca da Marinha e a marca Street Food Tour juntaram forças e anunciam um novo mercado à beira do Tejo, o Street Food Market, a ter lugar no primeiro fim de semana de cada mês a partir de março (dias 1, 2 e 3) e até outubro. Este evento vai oferecer comidas do mundo em versão informal ao longo dos três dias, a degustar com vista sobre o rio Tejo e a companhia da música do DJ residente.