Ao longo dos quatro dias do evento, a Geórgia, berço mundial do vinho, dará o mote à celebração. De 22 a 25 de fevereiro, a festa faz-se com comidas, bebidas e arte, com o momento alto no jantar solidário, tipicamente georgiano, com a Supra (festa tradicional georgiana), com a assinatura do chef Archil Shinjikashvili e com o premiado ensemble Shvidkatsa que se desloca propositadamente a Portugal para atuar no jantar. No decorrer da refeição terá lugar o “Leilão de Arte + Vinho Solidário”.

Do país convidado chegarão ao Porto 11 produtores de vinho de referência, com diferentes estilos, várias proveniências, que recorrem a castas variadas e têm muitas histórias para contar.

No que toca à ação solidária, esta tem o objetivo de apoiar pessoas e instituições que são uma referência no setor: A HumanWinety, liderada por Bento Amaral e Cláudio Martins e a SOS Cabedelo. O momento está marcado para o dia 22 de fevereiro, a partir das 20h00, no Salão Nobre da Alfândega do Porto, mas o leilão de obras de 55 artistas e garrafas de mais de 100 produtores de vinho já está a decorrer online e acontece presencialmente nesta data. O valor do jantar começa nos 100€ embora a contribuição solidária possa ser superior.

A leilão estão obras de artistas como Vhils, Meinke Flesseman, Paula Mota, Paulo Ramuni, Eugenio Ampudia, Sandra Rocha, Feio, Rosarinho Cruz, Inês Barracha ou Henrique do Vale. Os lotes de garrafas de vinho de vignerons diferentes, como Niepoort, Barbeito, Quinta do Mouro, Quinta das Bágeiras, Quinta da Pellada ou Soalheiro, bem como seis vignerons da Geórgia, meia dúzia de Espanha e dezenas de outros de Portugal, reforçam este leilão.

O jantar solidário conta com reserva obrigatória através do e-mail leilao@simplesmentevinho.pt

O menu de degustação Supra, 11 vinhos da Geórgia, atuação do ensemble Shvidkatsa e Leilão Solidário orça os 100€ por pessoa (ou valor solidário superior), com pagamento antecipado.