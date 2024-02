A Chanfana é um prato de origem popular tradicional confecionado à base de carne de cabra, tradicionalmente já velha, assada dentro de caçoilas de barro preto em fornos a lenha, mergulhada em vinho tinto, alho, folhas de louro, pimenta, colorau e sal

Como forma de homenagear este prato, o concelho da Lousã elegeu o período entre os dias 17 a 25 de fevereiro para fazer mostra da cozinha local. O concelho beirão, uma das “Terras da Chanfana” como é conhecido, deixa um convite aos visitantes: “Prove a deliciosa Chanfana, um dos produtos integrantes das ‘7 Maravilhas à Mesa’ e aproveite para nos conhecer”, lemos no site do município, promotor da iniciativa.

O XII Festival Gastronómico da Chanfana integra a Região Europeia da Gastronomia. No decorrer da semana gastronómica, os restaurantes e hotelaria oferecem descontos. O festival apresenta ainda programação paralela, com a leitura de contos para os públicos mais jovens na biblioteca municipal, assim como visitas guiadas no museu etnográfico.

Ainda no decorrer desta jornada em torno da Chanfana, decorrerá a 24 de fevereiro (15h00), o lançamento da app e do site da “Música Portuguesa a Gostar Dela Própria”, com autoria de Tiago Pereira. O encontro terá lugar em Serpins, na sede do movimento.

A lista de todas as atividades, assim como dos restaurantes participantes no Festival Gastronómico da Chanfana pode ser consultada aqui.