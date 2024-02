Nos próximos fins de semana há saborosos motivos para uma deslocação ao Hub Criativo do Beato. É lá que durante todo o mês de fevereiro, em especial nos dias 17 e 18, encontramos uma seleção de produtos de charcutaria que se produzem de norte a sul do país.

Nesta feira a Praça dá destaque aos queijos da Leitaria do Largo, como o Caganita de Ovelha, aos queijos estilo Gouda da Quinta Anema, aos pur chévre do produtor Granja dos Moinhos sem esquecer os paios e chouriços da D. Otávia, os enchidos do Sr. António Abrantes, do Feito no Zambujal, dos Beloteiros ou até do Fumeiro do Barroso.

Como complemento à Feira do Fumeiro, e porque o Cozido é o prato que melhor reflete os enchidos de norte a sul do país, o Refeitório, o novo restaurante da Praça, irá servir todos os fins de semana do mês, ao almoço, cozido à portuguesa.

Para além do Cozido Transmontano feito pelo chef da Praça, estarão também presentes outros produtores a apresentarem os seus produtos e o seu próprio Cozido.

No próximo domingo, dia 11, o convidado é o produtor Feito no Zambujal de Alcoutim que vem apresentar o seu Cozido de Grão do Alentejo. Já no dia 24 é a vez do Sr. António Abrantes, da Salsicharia Valverde, apresentar o Cozido das Beiras.

O Cozido é servido entre as 12h00 e as 16h00, cada dose tem o valor de 19€ e as reservas deverão ser feitas através do site.

Nestes dias, para além de desfrutar do Cozido, podem-se provar os vários produtos destes produtores e descobrir um pouco das suas histórias e saberes.

No sábado dia 24, ainda dentro do âmbito da Feira do Fumeiro, a Praça preparou um jantar concerto dedicado ao Brasil com Feijoada à brasileira preparada com enchidos da Praça pelo Gudo Martins – produtor de linguiças artesanais.

O concerto é protagonizado por Pagode do Elias que oferece uma jornada sonora onde mistura elementos do Samba de Raiz, o Pagode Romântico, além das Marchinhas de Carnaval e os Sambas de Enredo.

O jantar concerto tem o valor de 15 € por pessoa e as reservas deverão ser feitas através do site ou do Instagram.