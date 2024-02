A cozinha duriense de D. Emília, D. Eulina e D. Águeda num jantar inesquecível este fevereiro

A D. Emília, a D.Eulina e a D. Águeda, com raízes na região, têm o gosto pela cozinha, são elas que desde sempre cozinharam para a família e amigos. É essa cumplicidade com os produtos da região que vão levar para o almoço no restaurante À Terra, a 24 de fevereiro, em Castelo de Paiva.

Entradas como a Alheira com esmagada de batata e nabiças, a Sopa à lavrador, ou os Rolinhos de iscas de bacalhau são um regresso às antigas receitas. Como manda a tradição do Douro, na mesa não pode faltar o Arroz de cabidela e o Cabrito assado no forno a lenha.

créditos: Divulgação

A finalizar esta experiência, as sobremesas conta com a mão das cozinheiras da terra e do chef Dárcio Henriques. De sabor a canela e limão, a Aletria da D. Águeda promete surpreender e despertar os sentidos para a Sopa Seca - sobremesa tradicional que utiliza pão de trigo velho, aromatizada com vinho doce e casca de limão, e preparar o paladar para as doces Rabanadas à moda antiga.

A quarta edição do “Como em Casa” orça os 80€ por pessoa, com bebidas incluídas. As reservas podem fazer-se através do e-mail reservations-lousa@octanthotels.com

As próximas edições do “Como em casa” já têm datas marcadas: no Octant Vila Monte no dia 23 de março, no Octant Furnas no dia 20 de abril, no Octant Santigo a 11 de maio, e no Octant Ponta Delgada no dia 1 de junho, sempre com cozinheiros de cada uma das regiões em que o hotel se localiza.