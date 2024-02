“É à volta da mesa que se estreitam laços, que se partilham histórias e que se descobrem afinidades”, sublinham as duas empresárias na apresentação do seu team building “Um doce de equipa”. A ideia de Carla Rocha e Mafalda Agante passa por reunir equipas de trabalho em torno de um espírito de colaboração. As ações contam “com um twist surpreendente e divertido: Quando tudo parece estar sob controlo, o que fazer perante um obstáculo?”, adiantam as promotoras desta iniciativa para acrescentar: “Neste team building os colaboradores são convidados a criarem um doce/bolo em condições desafiantes. Vão trabalhar a criatividade, a agilidade, a adaptação à mudança, a capacidade de negociação, resiliência e espírito de equipa”.

“Além da consultoria de comunicação e gastronómica, realizo workshops, masterclasses e show cookings para eventos e empresas e lancei o desafio à Carla Rocha, reconhecida apresentadora de rádio e formadora, que apresenta programas de formação na área da comunicação”, explica Mafalda Agante. “O objetivo também é proporcionar um dia diferente aos colaboradores de uma empresa que contrate este serviço. Nada melhor do que a combinação ‘comunicação + doçaria’”, afirma ainda.

créditos: Divulgação

“Neste team building as organizações vão poder reunir as suas equipas e falar de temas como comunicação e colaboração de uma forma surpreendente e divertida, enquanto estreitam laços, aliando um momento descontraído à aprendizagem de técnicas de comunicação”, esclarece Carla Rocha.

Carla e Mafalda acrescentam que mais informações sobre estas ações de motivação e desafio em equipa podem ser obtidas através dos seguintes contactos: info@carlarocha.pt; geral@mafaldaagante.com