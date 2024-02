A 21.ª edição o festival aposta em “proporcionar uma experiência agradável para todos os membros da família, incluindo os de quatro patas”, divulgou a Câmara de Óbidos, explicando que entre as novidades do certame está “uma área dedicada ao petsitting [cuidar temporariamente do animal de estimação de outra pessoa]”.

Num comunicado sobre o evento, que atrai anualmente milhares de famílias à vila do distrito de Leiria, a autarquia informa que “os visitantes podem trazer os seus animais de estimação e desfrutar do festival com a tranquilidade de saber que os seus ‘patudos’ estão bem cuidados por profissionais experientes”.

Considerada “uma das atrações mais emocionantes” do festival, a exposição de esculturas de chocolate promete este ano “obras de arte impressionantes, inteiramente feitas de chocolate”, criadas pelos chefs chocolatiers Francisco Siopa, Jorge Cardoso, Lluc Cruselas e José Maria Ribé, entre outros.

A mostra irá contar com “réplicas intrincadas de monumentos locais” e “criações fantásticas inspiradas na imaginação”, entre as esculturas que “certamente vão deslumbrar os visitantes”, indica ainda o município.

Na edição 2024, o evento voltará também a contar com uma área dedicada aos mais pequenos que, segundo a organização, ali encontrarão “a oportunidade de se tornarem verdadeiros mestres chocolatiers".

Neste espaço, as crianças poderão dedicar-se a atividades interativas, como criar uma peça em chocolate e decorá-la, ou participar em atividades para toda a família com jogos, quizz, lendas e contos tradicionais portugueses.

O festival promete ainda uma programação cultural diversificada “para entreter os visitantes de todas as idades”, incluindo apresentações musicais ao vivo, demonstrações de dança e performances teatrais, entre outras iniciativas.

Na vertente mais formativa, o festival será ainda palco de concursos para os grandes apreciadores de chocolate.

Os visitantes serão também convidados a participar em competições de degustação, onde poderão provar e avaliar uma variedade de criações de chocolate, desde trufas, bombons, cocktails e até bolos elaborados.

Os vencedores “serão premiados pelo reconhecimento das suas proezas culinárias diante de uma plateia que estará atenta”, lê-se na nota da autarquia.

O Festival Internacional de Chocolate é um evento anual cuja primeira edição aconteceu em 2002 e que, de acordo com a organização, tem como objetivo “promover a comunidade local, oferecer experiências únicas aos visitantes e apoiar os chocolatiers talentosos e pasteleiros da região e do país, bem como funcionar como uma montra do que de melhor se faz em Portugal e no mundo”.

O festival estará aberto ao público de sexta-feira a domingo.