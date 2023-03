A Nespresso continua com novidades. Depois de ter lançado as novas máquinas Vertuo, é agora a vez de apresentar as novas cápsulas Filter Style, exclusivas da gama Original, que recriam o café estilo filtro.

Esta inovação está disponível em dois blends - Filter Style Mild e Filter Style Intense - e vem alargar a oferta de variedades de café.

As novas cápsulas são o resultado de anos de investigação, dedicados à criação de uma solução que replicasse o café estilo filtro e se mantivesse fiel aos valores de conveniência da marca. Para atingir esse objetivo, a Nespresso redesenhou o design das cápsulas, adicionando-lhes uma membrana de alumínio perfurada removível, que permite uma extração a baixa pressão, que resulta num café mais suave e numa chávena mais longa, de 150ml.

“Com este lançamento, que resulta de um longo trabalho de investigação e desenvolvimento, quisemos oferecer aos nossos clientes da linha Original uma maior variedade de blends e de estilos de café, procurando responder a todo o tipo de gostos e preferências. E isso inclui a opção de desfrutar de um café estilo filtro, em casa, com a simplicidade e a qualidade a que os consumidores Nespresso já estão habituados”, sublinha Brigitte Felber, Business Executive Officer da Nespresso, em comunicado.

Ideal para consumir de manhã ou ao lanche, os dois novos blends têm características distintas. O Filter Style Mild é um café delicado, com um corpo leve e notas de jasmim e flor de laranjeira, acompanhadas por um final subtil que faz lembrar cereais. Já o Filter Style Intense, como o nome indica, tem aromas mais intensos e um perfil torrado, com notas fumadas e terrosas, apresenta ainda notas subtis de caramelo e mel. Estas cápsulas incluem 80% de alumínio reciclado.

As novas cápsulas já estão à venda nas boutiques da marca, online ou através do telefone.

Como preparar

Para preparar o novo café estilo filtro basta retirar a membrana da cápsula, colocá-la na máquina e extrair 150 ml, pressionando primeiro o botão Lungo (110ml) e depois o botão Espresso (40ml). O Filter Style pode ser desfrutado puro ou com leite, mas, para uma melhor experiência de café, a marca não recomenda adicionar leite ao Filter Style Mild. Já para o Filter Style Intense, juntar leite vai ajudar o café a desenvolver corpo e doçura.