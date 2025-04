A celebração do projeto “Reciclar é Alimentar” arrancou com uma ação solidária, em parceria com o Banco Alimentar e a Assistência Paroquial Santos-o-Velho, no dia 27 de março, que envolveu também os colaboradores da Nespresso, e que garantiu uma refeição a cerca de 400 pessoas apoiadas por esta instituição, que tinha como ingrediente principal o arroz doado através do projeto.

De acordo com a Nespresso Portugal, “desde o início da iniciativa em 2010, foram doadas mais de mil toneladas de arroz ao Banco Alimentar contra a Fome, garantindo mais de 21 milhões de refeições à mesa famílias carenciadas, através de 2.600 instituições de solidariedade social em Portugal Continental e Ilhas”.

O programa "Reciclar é Alimentar" da Nespresso fecha o ciclo da sustentabilidade, transformando cápsulas de café usadas em arroz para quem mais precisa. Após a reciclagem das cápsulas pelos consumidores a borra de café é incorporada num composto orgânico que fertiliza campos de arroz. O arroz produzido é depois adquirido pela Nespresso e doado ao Banco Alimentar, contribuindo para o combate à fome em Portugal. “Além do impacto social, o programa promove a economia circular, pois o alumínio das cápsulas, infinitamente reciclável, é reutilizado na produção de novos objetos, como canetas, máquinas fotográficas e bicicletas. A reciclagem é facilitada através de mais de 250 pontos de recolha, boutiques Nespresso e recolha na entrega de encomendas online”, sublinha a marca.

Projeto “Reciclar é Alimentar” assinala 15 anos com 20 milhões de refeições doadas créditos: Divulgação

Este ano, a celebração dos 15 anos do “Reciclar é Alimentar” acontece no âmbito da Yellow Week by Nespresso, uma iniciativa lançada pela marca em 2024 para “destacar o seu compromisso com a Igualdade, Diversidade e Inclusão (ED&I). Sob o mote ‘Café com Propósito’, a Yellow Week promove a valorização da diversidade e a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, incentivando outras marcas e pessoas a fazerem o mesmo. Esta semana decorre anualmente entre 21 de março e 2 de abril, e inclui várias ações e projetos alinhados com a estratégia de impacto social da Nespresso”.

No âmbito desta estratégia, a Nespresso, compromete-se a “integrar mais 11 pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento (DID) nas boutiques Nespresso até ao fim do ano. Para reforçar a cultura inclusiva dentro da empresa, serão também lançadas duas formações internas focadas em linguagem inclusiva e multiculturalidade, preparando os colaboradores para um ambiente de trabalho mais diverso, inclusivo e acessível a todos”.