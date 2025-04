O guia Lisbon Insiders, nascido há quatro anos, conta com uma comunidade atual de 100 mil utilizadores entre as suas plataformas digitais e impressas. Uma comunidade que, nas últimas semanas, foi convocada a votar nos nomeados favoritos ao longo da primeira edição da Lisbon Insiders Restaurant Week, que decorreu entre 24 de fevereiro e 11 de março.

Agora, a 31 de março, a cerimónia que decorreu em Lisboa, no espaço Sala L, da LX Factory, anunciou os 12 vencedores do galardão. São eles:

Novidade do ano: Bar Alimentar

Imperdível: O Velho Eurico

Beber, mexer, saborear: Fúria

Bares de vinhos maravilhosos: Uva Livre

Cozinha sustentável: Prado Restaurante

Neo bistros e tascas: Tasca Baldracca

Crush do ano: Tasca Pete

Lisbon Outsiders: Tua Madre (Évora)

De comer e chorar por mais: Lupita

Perfeito para partilhar: Ofício

Restaurantes de hotéis favoritos dos foodies: Rocco

Cozinha contemporânea: 100 maneiras

“Cada vencedor foi escolhido através de um processo verdadeiramente democrático em que os nomeados foram selecionados de acordo com os critérios de um painel de 40 especialistas nas áreas da gastronomia e hotelaria, composto por chefs, sommeliers, escritores, produtores e outros especialistas. Depois, foi aberta a votação do público e mais de 4.000 pessoas votaram nos seus favoritos. No final, os vencedores foram apurados ponderando o voto do público e a opinião do júri, numa lógica justa de 50/50”, destacaram os promotores do guia Lisbon Insiders.

No decorrer do evento foi servido um menu buffet especial, criado pelos seis vencedores das edições anteriores. A cerimónia contou com o set DJ de Anya from Javybz e a apresentação de Joana Duarte, da Kitchenette.

O Lisbon Insiders nasceu em 2021, quando a franco-venezuelana Stéphanie Pons Picard, com mais de 15 anos de experiência em hospitalidade entre França, Espanha e Austrália, começou a partilhar os seus restaurantes favoritos no Instagram. O que começou como uma curadoria digital transformou-se numa experiência multiplataforma: um site com dicas sobre os melhores restaurantes, hotéis e experiências; uma revista impressa destacando os destinos gastronómicos imperdíveis de Lisboa; e uma newsletter semanal para manter os leitores atualizados sobre as últimas novidades de comida e lifestyle. O Lisbon Insiders lançou recentemente a sua série de Mapas Digitais.