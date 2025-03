A 28 de março o chef Rodrigo Castelo faz as honras da casa no Ó Balcão, para o qual conquistou uma estrela Michelin e uma estrela Verde e recebe o Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho, em Cascais, também com uma estrela Michelin, e uma convidada internacional, a jovem chef espanhola Maria Gomez, que conquistou a primeira estrela Michelin para Cartagena (Murcia) com o seu restaurante Magoga. Juntos, vão celebrar não só a gastronomia ribatejana, mas também as pontes que nos unem ao país ‘irmão’.

O dia 29, arranca com dois almoços, em Rio Maior: na Alquimia do Sabor, com o chef anfitrião Leonardo Santos a receber Lucas Selva, e na Mercearia 41, com a chef da casa, Beatriz Simões a receber Nuno Oliveira. À noite, ainda em Rio Maior, o chef anfitrião Tiago Gaspar, da Taberna 1865, tem como convidados Miguel Marques e David Correia. À mesma hora, em Santarém, no Oh Vargas, a chef Juliana Correia recebe Carlos Torres, enquanto que no Pátio da Graça, Rafael Duarte atira-se para um menu a seis mãos com Filipe Pina e Paulo Alves. Com ingredientes locais, vinhos e azeites regionais sobre a mesa, razões não faltam para sair de casa.

No domingo, dia 30, a festa prossegue com mais dois almoços: no Deselegante, em Santarém, com os chefs Rui Lima, o anfitrião, e Rafael Duarte, e no Craveiral, em Odemira, com o chef Anfitrião Sunil Chhetri a receber André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores.

O programa não fica por aqui. Cinco e 6 de abril marcam o encerramento desta 2.ª edição do Food Love Fest, que este ano operou em 19 localidades e 39 restaurantes diferentes, ao longo de sete fins de semana consecutivos, mobilizando dezenas cozinheiros de todo o país.

O sábado, 5 de abril, começa com um almoço em Sines, no Volta do Mar, onde o chef David Proença vai receber o Daniel Costa e a Noélia Jerónimo, uma habitué deste Food Love Fest. À noite, a iniciativa dá um salto a Elvas, ao Inevitável, onde André Carmo e Pedro Gaspar se juntam ao anfitrião, o chef Alberto Muralhas para um menu a seis mãos.

No domingo, 6 de abril, o grande encerramento do Food Love Fest 2025 fica a cargo do chef Carlos Teixeira e de toda a equipa do Esporão, com uma estrela Michelin, em Reguengos de Monsaraz. Nos convidados encontramos Henrique Sá Pessoa, Diogo Formiga, Gil Fernandes, André Cruz, Óscar Geadas, Rita Santos e Paulo Morais.

O Food Love Fest Alentejo e Ribatejo é uma iniciativa promovida pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT), com curadoria da Amuse Bouche, e tem como objetivo homenagear e promover o património gastronómico destas regiões, lançando o desafio de explorar vilas, cidades e aldeias.