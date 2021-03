Até 6 de maio, quinzenalmente, os verdadeiros amantes e curiosos do fruto do cacau, poderão assistir em formato digital a um encontro em direto onde dez chefes e mestres chocolateiros partilharão experiências, técnicas, pontos de vista e até inconfidências pessoais sobre este produto. “A substância que move mundos será explorada até à molécula”, sublinha a organização do Festival de Chocolate de Óbidos na sua página no Facebook.

O programa diversificado abordará o tema desde as origens às variedades do chocolate, à criatividade e ao negócio, à nutrição e à saúde. Isto com cada chefe a ter a oportunidade de partilhar todo o conhecimento sobre o chocolate partindo das suas experiências.

Depois de uma primeira tertúlia dedicada às variedades de cacau e à criação do chocolate, segue-se, a 25 de março, um encontro sobre a criação do bombom mais caro do mundo, assim como a abordagem ao que é uma fábrica de chocolate do século XXI.

Entretanto, a 8 de abril, os interessados poderão acompanhar a tertúlia com Jorge Cardoso, o chocolatier português campeão mundial pela Suíça.

O chocolate na nutrição (21 de abril) e a criatividade em chocolate, nomeadamente nas artes plásticas e na pastelaria contemporânea, ocupam as conversas a 6 de maio.

As tertúlias poderão ser acompanhadas em direto e online no Facebook do festival, assim como no canal de YouTube Festival de Chocolate. Posteriormente, estes conteúdos ficarão disponíveis em vídeo no canal Festival de Chocolate.

Ainda no site do Festival de Chocolate de Óbidos é apresentada uma loja online com diferentes boxes temáticas como é o caso daquela proposta para o Dia do Pai, comemorado a 19 de março.