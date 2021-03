Em 2021, o município de Montemor-o-Velho vai servir a 19ª edição do Festival do Arroz e da Lampreia em casa. A iniciativa que decorre de 19 a 28 de março foi pensada para ser apreciada a partir da internet, mas sem que faltem os pratos servidos pelos restaurantes locais.

Desta forma, os estabelecimentos aderentes e parceiros do festival apresentam as suas ementas inspiradas em pratos de lampreia, mas também em outras referências do receituário local, em serviço de take away ou entrega ao domicílio. Em destaque estará o arroz carolino do Baixo Mondego, num festival que, no dizer do município, contará com “um conjunto de conteúdos digitais inéditos que lhe vai mostrar que há muito para ver, sentir e saborear neste território de aventuras e conquistas”.

Participam no evento a Casa Arménio, a Casa do Benfica, o Escondidinho, a Encosta de São Pedro, o Marinheiro, O Califa, o restaurante Patinhos, o Pimpão e o Refúgio do Paúl.