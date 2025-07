A rapper Cardi B está a ser processada por uma fã depois de a ter atingido com um microfone num concerto em Las Vegas a 29 de julho de 2023. As acusações que constam no processo são de agressão, ofensa à integridade física e negligência.

Tudo aconteceu durante o espetáculo da artista no Drai’s Beachclub na cidade americana. Jane Doe (como é designada no processo), estava a viajar sozinha por Las Vegas quando decidiu ir assistir ao concerto da rapper.

E foi durante a sua atuação que Cardi terá pedido aos fãs que lhe atirassem água para cima já que estava muito calor na altura.

Foi precisamente isso que Doe decidiu fazer, levando Cardi B a responder de forma agressiva e atirando-lhe o microfone.

Veja, abaixo, o momento que acontece aos 20 segundos do vídeo.

Na acusação pode ler-se que Cardi B "de forma repentina e com força" lançou o microfone contra Jane Doe, que revela ter sofrido ferimentos físicos e "traumas psicológicos". A queixosa pede uma indeminzação à artista no valor de 15 mil dólares (cerca de 12 mil euros) por danos físicos, emocionais e à reputação.

E o que aconteceu à 'arma do crime'?

O mais insólito desta história foi o que aconteceu à 'arma do crime': o microfone. E a ocasião criou a oportunidade perfeita... Um fã presente no local resolveu ficar com o objeto, fazer um leilão no eBay e conseguiu 84 mil euros. Na altura, o vendedor teve mais de 120 licitações e afirmou que a intenção seria dar o valor a instituições de caridade.

Cardi B e as suas polémicas

Cardi B, de 32 anos, é rapper, compositora e atriz. Conhecida por ter várias controvérsias associadas ao seu nome, a artista continua a somar sucessos à sua carreira. Já teve acusações que envolvem drogas e roubo da altura em que trabalhava como stripper. Aliás, Cardi chegou mesmo a assumir:

"Fiz de tudo para sobreviver. Eles queriam ter sexo comigo e eu levava-os para um hotel. Drogava-os e roubava-os. Nada me era dado", revelou num vídeo. Mais tarde e depois de ser criticada por estas afirmações, Cardi acabou por se justificar: "Foi um vídeo sobre coisas que fiz no passado, certas ou erradas, para tentar ganhar a vida".

"Nunca disse que era perfeita, que tinha um passado perfeito. Digo sempre a verdade. Há rappers que glorificam a violência, o homicídio, as drogas, os assaltos. Crimes que tiveram de cometer para sobreviver. Nunca coloquei essas coisas na minha música porque não me orgulho delas e sinto que tenho a responsabilidade de não as glorificar”, referiu.

"Fiz as escolhas que fiz porque as minhas opções eram limitadas. Tenho um passado que não posso alterar. Todos nós o temos. O que posso fazer por agora é ser melhor, por mim, pela minha família e pelo meu futuro [...] Nunca disse que era um anjo, sempre fui uma cabra das ruas. Sou a cabra que adoram odiar, a cabra que odeiam amar", disse ainda no Twitter.