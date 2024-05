“A Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos é uma oportunidade única para conhecer um lado diferente do Douro e a personalidade única dos vinhos produzidos em cotas mais elevadas, entre os 500 e 700 metros de altitude”, destaca o município de Alijó, organizador da iniciativa.

Na Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos estarão presentes cerca de meia centena de produtores de vinho, de pequena, média e grande dimensão de vários pontos do concelho, assim como expositores de outros produtos de Alijó, como o azeite, o pão, a bola de carne, o mel ou os frutos secos.

Este evento de entrada livre destaca-se pelas provas de vinhos e degustação de produtos locais gratuitas, que oferecem aos visitantes a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre aquilo que a região tem para oferecer.

O programa de três dias inclui o “Concurso Escolha de Imprensa” que vai eleger os melhores vinhos da região, provas comentadas, degustação de produtos e petiscos locais, muita animação e concertos com Virgul (sexta), Jorge Palma (sábado) e os Galandum Galundaina (domingo), que irão atuar em conjunto com a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua, uma das mais antigas do País.

O recinto contará com uma zona de restauração própria, mas por todo o concelho irá decorrer a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”, em parceria com a Turismo do Porto e Norte de Portugal, que oferece descontos aos visitantes em restaurantes e unidades de alojamento.

O concelho de Alijó tem uma das maiores produções de vinho da Região Demarcada do Douro. Na última campanha, foram ali produzidos cerca de 24 milhões de litros de vinho, segundo dados do Instituto do Vinho e da Vinha. Cerca de 80% a 90% da faturação do Concelho tem origem no setor vitivinícola, o que comprova o importante peso económico do vinho na região, com forte repercussão ao nível do turismo.