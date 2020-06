Esta é a época do ano em que começamos e pensar nela, na sardinha gorda, assada, a pingar sobre o pão. Contudo, este 2020, a pandemia COVID-19 subtrai um dos grandes prazeres a quem procura saborear a sardinha: não teremos os habituais arraiais populares.

Para que não falte em casa o sabor da sardinha assada, uma empresa sediada na capital, a Lizgarden, que, por norma, comercializa com plantas e flores, lançou uma ideia para este período de Santos Populares. Se não vamos ter com as sardinhas, chegam-nos estas a casa.

Desta forma, a cesta “Marcha da Bica”, com distribuição somente em Lisboa, apresenta produtos frescos do dia e, inclusivamente, um assador descartável com carvão mineral.

O kit Santos Populares, preparado para duas pessoas, inclui sardinhas, batata cozida, salada de alface e pimentos, broa de milho e centeio, arroz doce e vinho da Adega Mãe.

Para criar ambiente, a cesta chega a casa com um manjerico.

O kit orça os 64,00 euros e pode ser encomendado online.