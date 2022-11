Com uma visita guiada às vinhas, adega e sala de barricas na companhia de um membro da família Tavares da Silva e também uma prova de vinhos, harmonizada com petiscos locais, a Quinta de Chocapalha, localizada em Alenquer, tem disponível três experiências: “Discovering Chocapalha”, “Wine Lover Chocapalha” e “Terroir of Chocapalha”.

A experiência “Discovering Chocapalha” inclui três vinhos clássicos de aromas apaixonantes. Já a experiência “Wine Lover Chocapalha”, inclui uma prova de três vinhos, incluindo um topo de gama. Por último e, para descobrir as características singulares dos vinhos da Chocapalha, que refletem a influência da proximidade do Atlântico, está também disponível a experiência “Terroir of Chocapalha” em que srão servidos quatro vinhos, incluindo dois topos de gama.

Todas as experiências requerem marcação prévia através do site ou dos contactos: tel. 263 769 317 e-mail visitas@chocapalha.com.

Os preços variam entre os 36 euros e os 120 euros por pessoa.