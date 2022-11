Durante dois dias, o Vinhos do Alentejo no Porto vai juntar cerca de 150 vinhos e mais de duas dezenas de produtores e enólogos para darem a provar aos consumidores do Norte o que de melhor se produz no Alentejo.

Na sexta-feira, 4 de novembro, as portas estão abertas das 17h00 até às 21h30, para todos os que quiserem conhecer o Alentejo pelos seus sabores. Já no sábado, 5 de novembro, a iniciativa decorre entre 15h00 e as 21h00.

O evento tem o custo de 10 euros por pessoa e inclui um copo para degustar os diferentes vinhos brancos, tintos e rosés.

O Vinhos do Alentejo no Porto vai contar com a presença de 23 produtores alentejanos: Elite Vinhos; Monte das Bagas de Ouro; Herdade Grande; Ímpar Vinhos; Sovibor; Herdade do Peso; Quinta do Quetzal; Carmim; Monte do Pintor; Herdade do Perdigão; Herdade dos Grous; Adega de Borba; Herdade Aldeia de Cima; Bacalhôa Vinhos de Portugal; Rocim Wines; Casa de Santa Vitória; Reynolds Wine Growers; Quinta do Paral; Monte da Bonança; Tiago Cabaço Winery; Abegoaria; J Costa Vargas / Ovelha Negra Wines; e Herdade dos Lagos.