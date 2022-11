Mais de uma dezena de chefs reunidos no Melting Table Talks, uma festa portuense para celebrar a boa cozinha

A edição de 2022 do “Melting Gastronomy Summit” promovido pela AGAVI - Associação para a Promoção da Gastronomia, Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade - decorre a 25 e 26 de novembro, na Galeria do Mercado do Bolhão, no Porto. Centrada na temática do produto da Terra e do Mar, a cimeira desafia os apaixonados pela gastronomia, pela matéria-prima e pelo produto nacional a pensarem e valorizarem as descobertas e desafios do setor. Os visitantes terão a oportunidade de interagir com nomes do setor e provar as iguarias preparadas à sua frente, numa ação que é para todos, dos curiosos e apaixonados aos profissionais.

O Melting traz novidades - as “Table Talks” - provas comentadas em simultâneo com conversas e live cookings que decorrem ao longo dos dois dias, sendo o primeiro (sexta-feira, 25) dedicado à Terra, e o segundo (sábado, 26) ao Mar. Com moderação do jornalista e crítico gastronómico Ricardo Dias Felner, as conversas têm lugar na cozinha central e reúnem chefs e produtores em cada uma das cinco sessões por dia, onde discutirão temáticas distintas. Ao mesmo tempo, os chefs cozinham, apresentam e dão a provar as suas criações. O público marcará presença na grande sala, criada para o efeito, a partir do centro da galeria do mercado (onde estará a cozinha) para as laterais, abraçando este edifício que ocupa um quarteirão da baixa do Porto.

Rodolfo Vilar. créditos: projeto a.mar

Para o dia 24 de novembro, quinta-feira, está marcado o jantar “Ideias à Prova”, um momento criado para “parar e pensar” à mesa, como tão bem se faz em Portugal. Reúne-se um chef, Marco Gomes, um enólogo, Luís Sottomayor, e Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, o elemento catalisador do pensamento convidado, que dará o mote à reflexão.

O dia 25 de novembro as Table Talks são dedicadas à Terra, percorrendo os seguintes temas: Sopas, Azeites, Arrozes, Horto e Porcos. No final da sessão, haverá ainda A Sala, uma conversa sobre o serviço na restauração, com o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, entidade envolvida ativamente na produção, com os seus alunos e professores.

Trio Cañabota. Chefs Agency

O dia 26 de novembro, as Table Talks celebram o Mar, apresentando: A Arte da Grelha, Conservas de Pescado, Tripas de Peixe e Maturação, Cozinhar para a Sustentabilidade e Sopa de Peixe.

A 27 de novembro, terá lugar a Festa da Partilha, um almoço de domingo com tripas à moda do Porto que pretende incluir e agregar a comunidade. O almoço conta com presença da Federação das Confrarias Gastronómicas e coordenação do chef Hélio Loureiro.

Os bilhetes para as Melting Table Talks, que decorrem nos dias 25 e 26 de novembro, estão disponíveis para venda em versão diária com lugares na galeria central e lateral (80 euros e 50 euros, respetivamente) assim como versões para os dois dias (120 euros e 75 euros) no site.