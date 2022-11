“Na pele do outro” dá mote para Chakall, chef de cozinha nascido na Argentina, há muito radicado no nosso país, averiguar a destreza culinária dos seus convidados, de áreas tão diversas como o motociclismo, ténis, futebol e música.

A abrir a série de sete episódios de “Na pele do outro”, a cozinha acolhe a um piloto de motociclismo, o almadense Miguel Oliveira que, nos últimos anos tem brilhado em alguns dos mais importantes palcos da competição. O piloto venceu, em 2018, o Grande Prémio de Itália em Moto2; em 2020 alcançou a sua primeira vitoria na classe rainha do MotoGP e, a 22 de novembro do mesmo ano, venceu o Grande Prémio de Portimão.

Num programa cujo desafio parte da capacidade de “vestir” a pele do outro, Chakall entra em cena de capacete, Miguel Oliveira assume o papel do chef e enverga um turbante. A pretexto de uns camarões ao alho, uma peça de borrego assada no ponto e uma gulosa sobremesa de massa folhada, faz-se a conversa ao correr do tempo. Não falta uma generosa dose de saudável improviso e histórias de dois campeões… o das motos e o das cozinhas.

Entretanto, a 8 de novembro a convidada de Chakall é Carolina Deslandes, cantora e compositora que conta no seu currículo com álbuns como Blossom e Casa.

O alinhamento de “Na pele do outro” prosseguirá a 15 de novembro com a cantora Barbara Tinoco; a 22 de novembro com o piloto de ralis Armindo Araújo; a 29 de novembro com o surfista Kikas, seguindo-se-lhe, a 6 de dezembro, o tenista João Sousa e, finalmente, a 13 de dezembro, a futebolista Jéssica Silva.

Em Portugal, além de ser presença habitual em programas de televisão que o tornaram conhecido do grande público, Chakall gere a Cozinha Divina, uma empresa de catering, eventos e consultoria, e é responsável por vários espaços: Refeitório by Chakall, L'Origine by Chakall e Luz by Chakall, todos em Lisboa; Areal Beach Bar by Chakall, localizado na Lourinhã; e, Zapata by Chakall, no Porto.

É também o criador do Chakburger, um franchising de hambúrgueres da sua autoria com três espaços neste momento e acaba de lançar outro conceito, o La Susy by Chakall, um conceito que homenageia a sua mãe, também cozinheira, mas sobretudo a sua maior inspiração na vida.