Com a generalidade dos espaços comerciais encerrados, cancelamento de festas festivais vínicos e cursos, decorrente da pandemia provocada pelo Coronavírus, os atores do mundo do vinho reinventam formatos de contacto com os consumidores.

Assim, para que produtores e clientes estejam a poucos passos de distância, usando os canais digitais, a marca Enóphilo, anunciou o lançamento do Enóphilo Marketplace, plataforma que permite a aquisição de vinhos.

“A venda é efetuada diretamente entre produtor e consumidor, e as entregas garantidas também pelo produtor em questão em total segurança e de acordo com todas as normas instauradas pela Direção Geral de Saúde, informa a Enóphilo.

Ainda em fase de crescimento, a plataforma conta com um catálogo com algumas dezenas de referências de produtores como a Quinta Breijinho da Costa, Quinta da Ferradosa, Quinta de Santiago, Quinta do Paral e Terras de Mogadouro.

Sobre o envio dos vinhos selecionados pelos consumidores, somos informados na página do Enóphilo Marketplace que “cada produtor será responsável pela expedição dos seus vinhos, diretamente aos seus clientes. As encomendas deverão ser expedidas num prazo máximo de 5 dias úteis após a confirmação da compra”.