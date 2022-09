Em setembro, o banho de floresta e o ritual do chá chegam à única plantação de chá na Europa continental

Em Fornelo, a única plantação de chá na Europa continental, Nina Gruntkowski, fundadora do projeto, apresenta dois workshops assentes em técnicas japonesas (Kintsugi e Shirin Yoku), que visam a partilha de técnicas para abrandar. Todas as sextas-feiras de outubro, a plantação estará também aberta a visitantes que queiram participar na colheita das flores da planta de chá, seguida de uma pequena degustação.

O workshop de restauro de cerâmica baseia-se na arte japonesa conhecida como Kintsugi, e decorre em duas sessões, nos dias 24 de setembro e 1 de outubro, entre as 13h00 às 18h00 (160 euros), com a coordenação de Kristina Mar. Com mais de oito séculos, este método baseia-se no conserto da peça danificada com uma laca vegetal e com metais preciosos, tornando-a ainda mais valiosa. No Kintsugi não se apagam os defeitos, pelo contrário: evidencia-se a “nova” beleza resultando da “recriação” consagrando o renascer de um mais profundo significado.

Praticado desde a era Muromachi (1336-1573), onde as cerimónias do chá faziam parte da vida e rituais feudais japoneses, os conjuntos de chá eram elaborados pelos grandes mestres da área e usados por ilustres convidados. Estas peças adquiriam, assim, um extraordinário e insubstituível valor afetivo, tornando kintsugi uma forma de arte amplamente praticada a partir de então. Baseada em pensamentos Shintoistas e Budistas assentes na noção japonesa wabi-sabi/mottainai (“transitoriedade e imperfeição/reduzir o desperdício”), fundamentos comuns ao uso e rituais do chá como o conhecemos hoje, as “cicatrizes” são pensadas como história enriquecedora dos objetos: por oposição a escondê-las ou dissimula-las, estas são aceites como parte da história da peça, que se renova e valoriza de forma harmoniosa.

Chá Camélia

Neste workshop de duas sessões, de cinco horas cada, será apresentado um enquadramento histórico ao método, explicadas as técnicas e os materiais, discutidos os casos com consequente aplicação concreta em exercício prático. Os participantes deverão levar uma peça danificada, em cerâmica ou madeira, de tamanho médio, até cerca de 15 a 20 cm. Durante o workshop vão chegar a conhecer a plantação da Chá Camélia como degustar alguns chás da marca.

Igualmente inspirado numa técnica japonesa, no dia 16 de outubro, acontece o Banho de Floresta, ou Shirin Yoku, entre as 14h30 às 18h00 (40 euros). Coordenado por Maria João Rodrigues e complementado do Ritual do Chá, dado por Nina Gruntkowski, permite desligar da vida agitada do quotidiano e reequilibrar o ritmo natural do indivíduo através destas duas práticas oriundas do Japão.

Estruturado para prestar mais atenção aos pormenores e ao momento presente, serão partilhadas práticas e ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia para melhorar a qualidade de vida, como exercícios de regulação do sistema nervoso, que ajudam no controlo do stress e revitalização da mente. Desta forma, os participantes adquirem uma relação mais saudável com a mente e o corpo com exercícios de regulação do sistema nervoso e o ritual do chá, na plantação Chá Camélia. Com a ajuda da natureza, mergulha-se num outro tempo e num estado de maior equilíbrio.

créditos: Jorge Simão

O Banho de Floresta é uma prática japonesa que promove a saúde e bem-estar através de uma caminhada lenta de atenção plena (mindfulness) na natureza. É uma experiência imersiva que convida a observar calmamente a natureza, ouvir os sons, sentir os cheiros e as texturas, estabelecendo uma ligação envolvente com o meio ambiente através dos sentidos. No Ritual do Chá, há algo muito especial no simples movimento de misturar uma planta com água quente. Existe um sentido de respeito e delicadeza profunda, que apesar de ser muito simples, contribui para acalmar mente e corpo, rodeado pela natureza de forma consciente, o que é por si só uma experiência reguladora e indutora de bem-estar.

A inscrição para estas atividades pode ser realizada através do site Chá Camélia, estando também disponíveis vouchers oferta, adquiridos via site.

Ainda no mês de outubro, todas as sextas-feiras das 10h00 às 12h30, esta plantação biológica em Fornelo estará também aberta a quem queira participar na colheita das flores da planta de chá. Nos dias 7, 14, 21 e 28 de setembro, os visitantes ajudam na recolha destas flores, seguindo-se uma pequena degustação do chá (Florchá). As inscrições são feitas através do e-mail info@chacamelia.com ou telefone (932 496 603).

A Chá Camélia disponibiliza ainda a marcação de visitas guiadas para conhecer a plantação e aprender mais sobre o cultivo e a cultura do chá. Disponível para pequenos grupos, sob marcação (também por e-mail), incluem degustação de três chá num momento especial na natureza.