São vários os motivos para atrair visitantes às salas e terraços panorâmicos ao The Yeatman Hotel: cerca de 30 produtores nacionais apresentam os seus vinhos para o verão, acompanhados por uma vasta seleção de petiscos, pratos leves e show-cooking, propostos pelo chef Ricardo Costa, o português galardoado com duas estrelas Michelin, à frente do restaurante do hotel.

O evento divide-se em diferentes zonas temáticas, em que gastronomia e vinhos se conjugam. Dos mariscos, ostras e sushi, acompanhados por cocktails à base de vinho do Porto, aos queijos e enchidos, saladas e pratos frios, bem como pratos quentes harmonizados com vinhos brancos e tintos, são muitas as iguarias que convidam a desfrutar e a prolongar a noite. No terraço, os fornos acendem-se para oferecer, ao momento, pizzas artesanais, cachorrinhos, sandes de Leitão da Bairrada e outros petiscos que despertam a nostalgia do verão. Por fim, um buffet de sobremesas, chocolates e gelados artesanais, devidamente acompanhados por vinhos do Porto.

O ambiente de festa faz-se ao ritmo do DJ e de vários apontamentos de decoração que criam o cenário para as fotografias sobre a paisagem que tem como estrela o rio Douro e a cidade do Porto.

A última Sunset Wine Party do ano começa às 19h00 de quinta-feira, 15 de Setembro, e prolonga-se até à 00h00. “O acesso ao evento tem o custo de 110 euros por pessoa, sendo que os grupos a partir de oito pessoas beneficiam de uma redução de 10% por pessoa.​ Devido à lotação limitada, recomenda-se a reserva antecipada, que pode ser feita através do site do hotel”, indica a organização.