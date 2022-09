Cruzar vinho e gastronomia é uma das grandes dúvidas dos consumidores e um dos principais desafios da restauração. Para esclarecer todas as questões e acabar com os mitos, a Rota dos Vinhos do Alentejo (R. Cinco de Outubro, n.º 88, em Évora) vai ser palco do curso “Harmonização – vinho e comida”, que acontece a 24 de setembro, sábado, entre as 10h00 e as 18h00.

A iniciativa, cujas inscrições já abriram, conta com Tiago Paula, presidente da direção da Associação dos Escanções de Portugal, como cicerone.

Desde a importância da temperatura dos alimentos e dos néctares, à escolha certa do copo, passando pela influência da gastronomia na escolha do vinho, esta iniciativa cuja participação tem o custo de 35 euros por pessoa, promete não deixar dúvidas por esclarecer no que à relação entre vinho e comida diz respeito.

Durante toda a sessão, os participantes são ainda desafiados a provas e degustações que permitirão aferir como o gosto individual influencia cada um dos elementos abordados.

As inscrições para o evento que está limitado a 15 vagas, podem ser garantidas aqui, até à data-limite de 22 de setembro.