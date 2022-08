Ao lado da equipa da Companhia das Lezírias, os visitantes vão ter a oportunidade de participar na vindima, podendo passear pelas vinhas, ter explicações sobre as diferentes castas, selecionar as uvas, ajudar a podar, pisar as uvas a pé no lagar e provar o mosto ainda em fase de fermentação.

O programa “Vindimas de A a Z” tem um custo de 50€ e contempla ainda uma prova de vinhos e será servido um piquenique. O programa poderá incluir também uma visita guiada à Adega de Catapereiro.

Como forma de celebrar esse momento, haverá ainda a possibilidade de reservar uma garrafa personalizada com o vinho obtido desta vindima, a ser entregue no próximo ano.

Morada: Adega de Catapereiro, Estrada Nacional 118, Km20, Samora Correia Preço: 50,00€ Email: enoturismo@cl.pt Telefone: +351 212 349 016

Para quem quiser ter esta experiência durante a semana, há ainda a possibilidade de participar, mediante inscrição prévia, através de grupos compostos por um mínimo de oito pessoas.

A experiência é para todas as idades e está disponível até 24 de setembro, sendo necessário fazer reserva com 72 horas de antecedência.