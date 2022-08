Com o arranque das vindimas no Alentejo chegam também os programas de enoturismo que fazem as delícias dos visitantes que pretendem mergulhar na tradição milenar da região e descobrir o processo de produção de vinho.

Desde a visita a campos e adegas, pisa de uva, provas de vinhos ou experiências gastronómicas, a Rota dos Vinhos do Alentejo contabiliza mais de uma dezena de programas de vindimas, à medida de todo o tipo de turistas.

1. Adega Vidigueira

Durante o mês de setembro, a Adega Vidigueira convida a um programa de seis horas com direito a visita às vinhas dos associados da Adega, pausa para a bucha – o tradicional petisco a meio da manhã –, e conhecer o processo de vinificação.

A atividade termina com um almoço harmonizado com os néctares dos associados, na Casa das Talhas, e os participantes vão usufruir da oferta de uma garrafa de vinho por pessoa.

Morada: Bairro Industrial 7960-305 Vidigueira

Preço: 55€ por pessoa

Website: www.adegavidigueira.pt

2. Adega José de Sousa

De 20 de agosto a 18 de setembro, a Adega José de Sousa propõe um programa matinal, de cerca de duas horas, com atividades a decorrer na Adega Nova e na Adega dos Potes.

Todos aqueles que pretendam conhecer, não só os néctares da região, mas também a sua gastronomia, poderão seguir para um almoço de petiscos tipicamente alentejanos, acompanhados pelos vinhos José de Sousa. Caso não pretenda almoçar, poderá terminar a manhã com a prova de três vinhos da marca acompanhados de enchidos, queijo, pão e azeite regionais.

Morada: Rua de Mourão 1 7200, Reguengos de Monsaraz

Preço: Desde 28€ por pessoa (sem almoço) ou 58€ por pessoa (com almoço)

Website: https://www.jmf.pt/index.php?id=8

3. Adega do Rocim

Até 4 de setembro, os visitantes da Adega do Rocim terão a oportunidade de ficar a conhecer o processo de vindima e terminar a experiência com uma bucha alentejana composta por produtos locais.

Herdade do Rocim créditos: Divulgação

Já no dia 17 de setembro, é tempo de cante da vindima do Rocim, podendo juntar-se a uma celebração da vindima embalada pelo cante alentejano. O dia começa com a visita à vinha para conhecer o processo de vindima, seguindo-se a visita à adega e o almoço tipicamente alentejano harmonizado com os vinhos da herdade do Rocim. Por fim, é tempo de os participantes fazerem o seu próprio lote de vinho com algumas colheitas dos anos anteriores, vivendo um dia na "pele" do enólogo.

Morada: Estrada Nacional 387, 7940-909 Cuba

Preço: Programa com bucha – 35€ por pessoa; Programa com cante alentejano – 80€ por pessoa

Website: https://rocim.pt/

4. Casa Relvas

Até 20 de setembro, a Casa Relvas abre as suas portas para acolher todos os interessados em conhecer o processo de produção dos seus vinhos.

A proposta consiste num programa de cinco horas, que inclui um passeio na vinha, a identificação de castas e análise sensorial de bagos, grainhas e engaços, a vindima manual, pisa a pé e ainda a prova de mostos.

Quem se quiser deixar ficar, pode seguir para um almoço acompanhado de prova de vinhos da Herdade.

Morada: S. Miguel de Machede, 7005-752 Évora

Preço: 50€ por pessoa (sem almoço) ou 80€ por pessoa (com almoço)

Website: https://casarelvas.pt/

5. Fitapreta

Na Fitapreta, as sugestões do programa de vindimas passam por uma visita à adega e atividades de enologia, a prova de cinco vinhos acompanhados de petiscos e um almoço no Paço Medieval.

Para aqueles que pretendam conhecer a prática adotada para fugir ao calor intenso da região, há ainda a possibilidade de fazer parte da vindima noturna.

Morada: Paço do Morgado de Oliveira, Estrada M527 km10, 7000-016 Évora

Preço: 125€ por pessoa (sem vindima noturna) ou 200€ por pessoa (inclui vindima noturna)

Website: www.fitapreta.com

6. Gerações da Talha

Este programa, focado exclusivamente no vinho de talha, inclui uma visita à adega, em Vila de Frades, a apresentação do processo e explicação da história deste vinho tradicional alentejano e ainda a possibilidade de participar na arte de mexer as talhas.

O programa de duas horas fica concluído com a prova de dois vinhos de talha, acompanhados de petiscos regionais.

Morada: Rua de Lisboa 29A, 7960-432 Vila de Frades

Preço: 20€ por pessoa

Website: https://geracoesdatalha.com/

7. Herdade das Servas

Nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de setembro, os visitantes da Herdade das Servas vão ter a oportunidade de participar numa pisa a pé em lagares de mármore.

créditos: Gonçalo Villaverde/Herdade das Servas

Também incluído neste programa de vindimas está a visita ao jardim, adega e cave, bem como uma prova de vinhos com harmonização e, ainda, a oferta de uma garrafa de vinho aí produzida.

Morada: Herdade das Servas, apt 286 7101-909 Estremoz, Portugal

Preço: 45€ por pessoa

Website: https://herdadedasservas.com/

8. Herdade de Coelheiros

Nos dias 3, 4, 10 e 11 de setembro, a Tapada de Coelheiros convida a juntar-se à vindima. As atividades iniciam-se pelas 9h30, com a entrega de um kit vindima com todos os materiais necessários. Pelo meio da manhã, há direito a pausa para a “bucha”, tradicional reforço dos trabalhadores de campo.

Segue-se uma visita completa à herdade. O programa termina com um almoço tipicamente alentejano acompanhado de uma prova dos vinhos Coelheiros.

Morada: Herdade de Coelheiros, 7040-202 Igrejinha

Preço: 85€ por pessoa

Website: https://www.coelheiros.pt/pt/

9. Herdade do Sobroso

A Herdade do Sobroso vai dar aos visitantes a possibilidade de porem mãos à obra e participarem no processo de vindima. Podem contar também com uma visita à adega, onde terão direito a uma prova comentada pelo enólogo da herdade e a uma degustação de queijos tradicionais do Alentejo.

O programa finaliza com um almoço composto por cinco entradas, prato principal, doces conventuais, fruta laminada, chá, café, bolinhos e vinhos Herdade do Sobroso.

Morada: Herdade do Sobroso, 7960-909 Vidigueira

Preço: 85€ por pessoa ou 195€ por pessoa (com alojamento na Herdade do Sobroso Boutique Hotel)

Website: www.herdadedosobroso.pt

10. Herdade Grande

Na Herdade Grande, o programa de vindima inclui visita à vindima, adega e prova de vinhos.

Morada: Herdade Grande, 7960-909 Vidigueira

Preço: Sob consulta

Website: https://herdadegrande.com/

11. João Portugal Ramos

Com início numa visita ao miradouro da cidade, neste produtor de Estremoz os participantes terão a oportunidade de vindimar e sentir o ambiente que se vive nas vinhas. Segue-se a pisa a pé das uvas em lagares de mármore e logo depois uma visita à adega e caves. Por fim, delicie-se com um almoço de vindima.

Morada: Adega Vila Santa, Estrada Nacional 4, 7100-149 Estremoz

Preço: 75€ por pessoa

Website: https://www.jportugalramos.com/

12. Malhadinha Nova

A Herdade da Malhadinha Nova apresenta um programa de vindimas especial que poderá ter a duração de duas, três ou cinco noites e que possibilita que participantes acompanhem todo o processo de criação dos vinhos da Malhadinha.

As propostas para estes dias vão desde jantares temáticos, visitas à propriedade em viatura todo-o-terreno, colheita manual das uvas, pela madrugada, pequeno-almoço na vinha, pisa da uva, workshop de cozinha, a elaboração de um lote de vinho, experiência de balão de ar quente, prova de mostos, massagem de vinoterapia, um banho especial de vinoterapia, entre muitas outras iniciativas que prometem fazer destes dias, uma experiência única.

Morada: Herdade da Malhadinha Nova, 7800-601 Albernoa

Preço: Para a experiência de 5 noites, entre 2100€ e 3100€ por pessoa; de 3 noites, entre 1300€ e 1900€ por pessoa; e de 2 noites, entre 780€ e 1180€ por pessoa. Os valores indicados incluem alojamento.

Website: https://www.malhadinhanova.pt/pt/

13. Quinta da Fonte Souto

Entre 5 e 25 de setembro, poderá desfrutar de uma visita guiada à Quinta da Fonte do Souto, em Portalegre, e contar com um passeio pela sua vinha, a prova de três vinhos distintos e a participação nas atividades de vindima.

Para aqueles que queiram deixar-se ficar, podem ainda usufruir de um piquenique na quinta.

Morada: Quinta da Fonte Souto, Estrada de Alegrete, Reguengo e São Julião, 7300-404

Preço: 15€ por pessoa (sem piquenique) e 35€ por pessoa (com piquenique)

Website: https://www.fontesouto.com/

14. Torre de Palma

Respeitando as raízes romanas em Torre de Palma, celebra-se o vinho na “Lusitânia”, tal como no período romano. A “vinalia rustica” marca o início das vindimas em meados de agosto, bem como o início do programa de vindimas.

Em outubro, termina o programa, celebrando a “meditrinalia”, data em que o mosto é consagrado. Durante as semanas em que se realiza a vindima, os participantes vão poder passar um dia na vinha, participar na colheita, e na adega poderão saber mais sobre as vinhas e castas, escolher as melhores uvas e provar os vinhos.

Caso pretendam, os participantes poderão almoçar ou jantar no Restaurante Palma. Por fim, podem contar com a oferta de uma garrafa de vinho Torre de Palma Tinto BASILII como lembrança das vindimas.

Morada: Herdade de Torre de Palma, 7450-250

Preço: 84€ por pessoa

Website: https://www.torredepalma.com/

15. Santa Vitória

No Vila Galé de Beja, a sugestão é um programa de duas horas com passeio pelas vinhas e apanha de uva, uma visita à adega com a presença da enóloga dos vinhos Santa Vitória e uma visita à cave das barricas.

Para fechar a manhã, terá a oportunidade de fazer uma prova de vinhos Santa Vitória acompanhados de petiscos regionais.

Morada: Herdade da Figueirinha - Santa Vitória, 7800-730 Beja

Preço: 30€ por pessoa (com almoço acrescem 35€ por pessoa)

Website: https://www.vilagale.com/pt/hoteis/alentejo/vila-gale-clube-de-campo