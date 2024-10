“Durante quatro horas, os participantes terão a oportunidade de descobrir as histórias, o terroir e a autenticidade por trás de 15 vinhos, que refletem a singularidade da produção vinícola alentejana. Mais do que uma simples degustação, o evento pretende explorar novas formas de apresentar o vinho, conjugando-o com gastronomia, música e arte visual”, informa a entidade organizadora do evento, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

Os vinhos apresentados no “Tesouros do Alentejo” (20h00) incluem rótulos de produtores como Herdade do Mouchão; Reynolds Wine Growers; Júlio Bastos; Fundação Eugénio de Almeida; Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito; Herdade das Servas; Rocim; Herdade do Sobroso; Ervideira; Esporão; Quinta do Paral; Herdade da Malhadinha Nova; Rui Reguinga; Tapada de Coelheiros; e Herdade da Mingorra.

A noite promete várias surpresas, incluindo um concerto do DJ e produtor Branko, que trará a sua Global Club Music, criando uma fusão entre música e vinhos. Além disso, haverá uma performance de Cante Alentejano, integrada num evento Fever Original com os concertos Candlelight. O evento acontece em torno de uma imponente caixa-forte dourada, considerada um dos maiores cofres do mundo.

O evento também marca o lançamento da nova campanha dos Vinhos do Alentejo, com a presença da atriz Sara Matos.

Os bilhetes para o “Tesouros do Alentejo” estão disponíveis para compra na 3cket.com, a 120€ por pessoa.