“O chocolate tem uma infinidade de gostos, texturas e é possível fazer de tudo com essa delícia. Buscamos alguns produtos diferentes para mostrar as mil e uma aplicações do chocolate e do cacau, que ainda é um fruto sustentável por natureza e faz muito bem para a nossa saúde”, afirma Marco Lessa, idealizador e realizador do Chocolat Festival.

Nesta que é 3.ª edição do Festival, haverá workshops, palestras, showcooking com receitas à base de chocolate, esculturas de chocolate e muitas degustações. Uma das atrações da feira, que reunirá marcas de vários países, é o champanhe de chocolate (Chocolate in a Bottle), uma mistura entre as borbulhas francesas e o chocolate do Equador.

“É um Chardonnay elaborado no sul de França, na região de Champagne e que utiliza chocolate na fermentação da uva e temos sabor e cheiro no produto. No entanto, não temos a cor do chocolate e mantém o dourado de um espumante”, explica Maria Victoria Lucena García, da Leyenda Spain.

Outro destaque é o bombom de lavanda com coco, que estará no Chocolat Festival pela Pimenta de Cheiro.

“Surgiu da última viagem que fiz ao sul da França. Fiz uma imersão nas fazendas da região da Provence onde produzem a lavanda fina. A minha paixão pela planta é muito antiga e, ao voltar, queria desenvolver um produto de chocolate com lavanda. Lá tinham muitos produtos com lavanda, mas não encontrei o chocolate”, explica Helane Pimenta, dona da loja.

No showcooking, chefs ensinarão receitas tradicionais, como a argentina Mariana Corbetta e os seus alfajores. E inovadoras, como Natacha Fink, do Palaphita, que fará bochecha de porco com um molho que mistura especiarias amazónicas e chocolate. Ainda para os ousados, haverá cocktails de cachaças premium da Casa Cachaça com chocolate. A Gobeche vai fazer no seu showcooking uma tarte de chocolate sem nenhum alergênico com a chef Renata Monteiro. Chocolates sem açúcar e sem adoçantes. Já a chef Mirna Gomes, do Palacete Severo, aposta na dupla cenoura e cacau com sua receita Cenoura Glaceada, Purê de Cenoura Defumado e Jus de Cacau. Ao longo do evento, o chef Leo Vilela estará a esculpir uma incrível escultura de chocolate com cerca de 200 kg.

Na feira de chocolate, o mundo estará representado por marcas do Brasil, Portugal, França, Equador, Itália, Espanha, Japão, Madagascar, Bélgica, São Tomé e Príncipe, entre outros.

Nas palestras, especialistas nacionais e internacionais falarão de chocolate e cacau. Entre eles, os portugueses Pedro Araújo, criador do The Chocolat Story Museum, e Fabia Ribeiro, da VinteVinte, a costarriquenha Maria Jimenez, o britânico Spencer Hyman, os franceses Vincent Ferreira e Chloé Doutre e a espanhola Raquel Gonzalez Setién, co-fundadora da Kaitxo.

O evento abre as suas portas no dia 24 de outubro, das 18h00 às 22h00. Nos três dias seguintes, o evento decorre das 14h00 às 20h00. A entrada no evento é livre, mas algumas atrações, como kidscooking, são pagas.

O Chocolat Festival é uma realização da MVU, Casa Brasiliana com a parceria do Governo do Estado do Pará, Governo do Estado da Bahia e WOW.