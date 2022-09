Que cubo de madeira e cortiça é este que “nasceu” em plena vinha duriense?

Desde que abriu portas ao enoturismo, há uma década, Vanessa Ferreira, coproprietária e responsável desta área na Quinta do Pôpa, no concelho de Tabuaço, em pleno coração do Alto Douro Vinhateiro, património mundial da UNESCO, tem o sonho de alargar a oferta ao alojamento, numa ótica sustentável. É agora dado o primeiro passo, em regime pop-up, numa parceria com a start-up Eco3 (ecocubo). Durante o mês de setembro vai ser possível somar a dormida às várias possibilidades de explorar a Quinta do Pôpa, num quarto em forma de cubo instalado no meio da vinha e com o rio Douro aos pés.

A Eco3 dedica-se ao turismo sustentável, promovendo experiências em locais inesperados. Fazem-no através da instalação de “abrigos” ecológicos e sustentáveis – cubos feitos à base de madeira e cortiça, materiais 100% naturais e portugueses, e com a particularidade de serem totalmente desmontáveis – em locais estrategicamente selecionados, onde a imersão na natureza é denominador comum. Uma oferta que se destina adeptos do slow and nature travel, que encontram neste formato um confortável refúgio na natureza, aliando a flexibilidade de uma tenda ao conforto de um quarto.

créditos: Quinta da Pôpa

A Quinta do Pôpa torna-se agora parceira da Eco3. A parcela de Vinhas Velhas mais icónica da Quinta, aquela que este ano celebra nove décadas, foi a eleita para receber o quarto e a casa de banho da Eco3. Sob o mote ‘Experiência ao cubo na Quinta do Pôpa’, há duas opções: a “Standard”, que inclui visita & prova de vinhos, uma garrafa de “Pôpa UnOaked” e estada de uma noite, com cesto de pequeno-almoço; e a “Premium”, em que a visita & prova dão lugar à participação no programa de vindimas, composto por visita, prova, participação nas atividades de vindima e almoço. Se a primeira opção tem o valor de 150 euros e está disponível de terça a sexta-feira, a segunda custa de 200 euros e acontece apenas às quartas e quintas-feiras – dias em que há programa de vindimas.

O quarto tem cama de casal, sendo uma experiência para desfrutar a solo ou a dois. As reservas são feitas online, através do site da Eco3, em , ou da plataforma Airbnb.